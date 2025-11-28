Reserva tu hotel hasta un 55% más barato: ¡ya está aquí el Black Friday de Barceló!

Viajar tiene un efecto bastante curioso: te levanta el ánimo desde mucho antes, cuando empiezas a planearlo todo. Basta con empezar a mirar destinos, comparar opciones y hacer una reserva para que aparezca esa sensación de “esto va a ser increíble”. Si eres de los que no dejan pasar un puente, buscas siempre escapadas y haces un gran viaje al año, seguro que sabes muy bien de lo que hablamos.

En estos días, además, organizar tu próxima aventura tiene una gran ventaja: ahorrar. ¿Por qué? Pues porque el Black Friday de Barceló llega con descuentos que pueden llegar hasta el 55% en hoteles. Así, tanto si te apetece una ruta por España, como si te ilusiona tumbarte al sol en el Caribe o explorar la cultura marroquí, estás de suerte. Las ofertas ya están activas: hasta un 40% en su web y un 15% adicional aplicando el código 25BF15, válido para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Más de 100 hoteles se han sumado a la promoción, así que tu única preocupación será elegir si te vas con tu pareja a un hotelazo, si organizas una escapada en familia o si por fin montas ese viaje con amigos que lleváis años posponiendo. No es muy habitual poder viajar recortando hasta un 55% el precio de los alojamientos. Nosotros lo tenemos claro: aprovecharlo es casi obligatorio.

Promoción de Black Friday en Hoteles Barceló : durante la campaña, podrás conseguir hasta un 55% de descuento en tus nuevas reservas. La combinación es sencilla: 40% aplicado directamente en la web y un 15% adicional gracias al cupón.

: durante la campaña, podrás conseguir hasta un 55% de descuento en tus nuevas reservas. La combinación es sencilla: 40% aplicado directamente en la web y un 15% adicional gracias al cupón. Periodo para viajar : las reservas realizadas entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025 te permitirán planificar estancias desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Una ventana enorme para organizar escapadas, vacaciones largas o ese viaje que llevas meses imaginando.

: las reservas realizadas entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025 te permitirán planificar estancias desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026. Una ventana enorme para organizar escapadas, vacaciones largas o ese viaje que llevas meses imaginando. Código promocional : introduce el cupón '25BF15' para obtener el 15% extra en tus reservas de hotel. Ten en cuenta que no se combina con otros códigos y que algunos alojamientos o fechas concretas podrían tener limitaciones.

: introduce el cupón '25BF15' para obtener el 15% extra en tus reservas de hotel. Ten en cuenta que no se combina con otros códigos y que algunos alojamientos o fechas concretas podrían tener limitaciones. Disponibilidad: más de 100 hoteles a nivel internacional se han sumado a las ofertas de Black Friday, así que las opciones para escoger destino no van a faltarte.

Así puedes aprovechar el Black Friday de Barceló: destinos top

Como te decíamos un poco más arriba, durante el Black Friday 2025 de Barceló puedes reservar noches de hotel a precios rebajados en más de 100 hoteles de la cadena. Los hay repartidos por todo el mundo, pero nosotros hemos elegido cinco destinos de ensueño en los que podrás dormir con descuentos del hasta el 55% en el precio del alojamiento si reservas antes del 30 de noviembre. Además, la disponibilidad de fechas es muy flexible: puedes encontrar rebajas para viajar durante todo el 2026. Y no te olvides de algo importante: con el código 25BF15 obtendrás un 15% extra.

Mallorca: un clásico del Mediterráneo que siempre apetece

Barceló

Mallorca es ese destino que nunca decepciona. Da igual cuántas veces la visites: sus calas escondidas, sus aguas turquesa y sus pueblos llenos de encanto siempre sorprenden. La isla combina cultura, playa y gastronomía como pocos lugares del Mediterráneo, y por eso funciona igual de bien para una escapada romántica, un viaje con amigos o unas vacaciones en familia. Además, es un sitio perfecto para quienes quieren alternar días de turismo con deportes acuáticos o momentos de desconexión total.

Occidental Playa de Palma: A un paso del aeropuerto y muy cerca de Palma, es ideal para quienes quieren playa, pero también conocer la ciudad. Cuenta con piscina interior y exterior, sauna, zona fitness y todo lo necesario para descansar sin complicaciones.

A un paso del aeropuerto y muy cerca de Palma, es ideal para quienes quieren playa, pero también conocer la ciudad. Cuenta con piscina interior y exterior, sauna, zona fitness y todo lo necesario para descansar sin complicaciones. Barceló Illetas Albatros (Solo Adultos): Uno de esos hoteles pensados al detalle para parejas. Acceso rápido a calas, vistas espectaculares a la Bahía de Palma, piscinas infinity con camas balinesas, hidromasaje, spa… Un refugio para desconectar a lo grande.

Uno de esos hoteles pensados al detalle para parejas. Acceso rápido a calas, vistas espectaculares a la Bahía de Palma, piscinas infinity con camas balinesas, hidromasaje, spa… Un refugio para desconectar a lo grande. Occidental Cala Viñas: Situado literalmente sobre una cala protegida, con opción de todo incluido, entretenimiento para grandes y pequeños y un área wellness. Una opción muy cómoda y muy recomendada para familias.

Gran Canaria: sol asegurado y paisajes que parecen de otro planeta

Barceló

Gran Canaria es una apuesta segura para cualquier época del año. Clima cálido, playas infinitas, dunas que parecen sacadas del Sáhara y un ambiente relajado que invita a volver... lo tiene todo. Es perfecta tanto para escapadas rápidas como para unas vacaciones largas, porque siempre hay algo que ver, que hacer o que descubrir.

Barceló Margaritas: Un resort muy completo, con opción de todo incluido, dos piscinas, gimnasio y actividades para todas las edades. Está cerca de la Playa del Inglés y de las famosas Dunas de Maspalomas, así que la ubicación no puede ser mejor. Una elección ideal para familias.

Un resort muy completo, con opción de todo incluido, dos piscinas, gimnasio y actividades para todas las edades. Está cerca de la Playa del Inglés y de las famosas Dunas de Maspalomas, así que la ubicación no puede ser mejor. Una elección ideal para familias. Margaritas Royal Level (Solo Adultos): También muy cerca de Maspalomas, pero con un ambiente exclusivo y tranquilo. Piscina, solárium, restaurante privado… un espacio pensado para quienes buscan desconectar y relajarse sin prisas.

También muy cerca de Maspalomas, pero con un ambiente exclusivo y tranquilo. Piscina, solárium, restaurante privado… un espacio pensado para quienes buscan desconectar y relajarse sin prisas. Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel: Un hotel urbano de 5 estrellas situado junto al Parque Doramas. Combina spa, wellness, jardines históricos y una propuesta gastronómica de nivel. Perfecto para quienes quieren vivir la isla desde un lado más sofisticado.

Caribe: clima veraniego y playas de ensueño

Barceló

El Caribe tiene tal magnetismo que atrae a viajeros de todo el mundo: playas interminables, agua transparente y hoteles donde desconectar es casi obligado. Si este paraíso está en tu lista de “algún día”, el Black Friday 2025 de Barceló es la excusa perfecta para convertirlo en realidad con descuentos que lo hacen mucho más accesible.

Barceló Maya Palace (Riviera Maya): Ubicado frente a una de las playas más espectaculares de la zona, este resort de 5 estrellas ofrece servicios exclusivos, gastronomía de nivel y todas las comodidades que se esperan de un hotel de lujo.

Ubicado frente a una de las playas más espectaculares de la zona, este resort de 5 estrellas ofrece servicios exclusivos, gastronomía de nivel y todas las comodidades que se esperan de un hotel de lujo. Barceló Maya Riviera (Solo Adultos): Pensado para viajeros que quieren tranquilidad y detalles premium: vistas al mar, jardines cuidados al milímetro, restaurantes de especialidad y una piscina infinity que presume de ser la más grande de toda la Riviera Maya.

Pensado para viajeros que quieren tranquilidad y detalles premium: vistas al mar, jardines cuidados al milímetro, restaurantes de especialidad y una piscina infinity que presume de ser la más grande de toda la Riviera Maya. Barceló Bávaro Palace (Punta Cana): Un imprescindible en Punta Cana, con spa, casino, discotecas, campo de golf y acceso directo a una de las playas más impresionantes del destino. Un resort donde es imposible aburrirse.

Dubai: el destino estrella de 2026

Barceló

Dubai lleva años transformándose y convirtiéndose en ese lugar donde conviven lujo, arquitectura futurista y playas de arena fina. Y con descuentos de hasta un 55% gracias al Black Friday, es una oportunidad increíble tanto para quienes buscan una escapada urbana sofisticada como para quienes prefieren un resort frente al mar.

Barceló Al Jaddaf: Situado junto a Dubai Creek y a pocos minutos del aeropuerto DXB, combina spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y un kids club que lo hace perfecto para familias que quieren comodidad sin renunciar a la ubicación.

Situado junto a Dubai Creek y a pocos minutos del aeropuerto DXB, combina spa, gimnasio, piscina climatizada en altura y un kids club que lo hace perfecto para familias que quieren comodidad sin renunciar a la ubicación. Barceló Residences Dubai Marina : Apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio, muy cerca de JBR y Palm Jumeirah. Una opción fantástica para quienes priorizan la playa y planean quedarse varios días explorando la ciudad.

: Apartamentos modernos con piscina, jacuzzi y gimnasio, muy cerca de JBR y Palm Jumeirah. Una opción fantástica para quienes priorizan la playa y planean quedarse varios días explorando la ciudad. Occidental Al Jaddaf: A solo 10 minutos del aeropuerto y cerca de las principales atracciones, centros comerciales y zonas de negocios. Perfecto para descubrir Dubái con todo al alcance: desde el Burj Khalifa hasta la playa de La Mer.

Sevilla: historia, arte y su color especial

Barceló

Sin salir de España, Sevilla sigue siendo uno de esos destinos que enamoran por su mezcla de historia, tradición y ritmo callejero. Ideal para escapadas breves o viajes tranquilos, la ciudad tiene monumentos emblemáticos, gastronomía irresistible y un ambiente que invita a disfrutar sin mirar el reloj.

Barceló Sevilla Renacimiento: Situado en la Isla de la Cartuja, destaca por sus amplias instalaciones, comodidades modernas y espacios para eventos. Bien conectado con los principales puntos de interés de la ciudad.

Situado en la Isla de la Cartuja, destaca por sus amplias instalaciones, comodidades modernas y espacios para eventos. Bien conectado con los principales puntos de interés de la ciudad. Occidental Sevilla Viapol: Ubicado en Nervión, cerca de la estación de Santa Justa. Una opción muy cómoda para familias, con la posibilidad de añadir una visita a Isla Mágica para completar la experiencia.

¿Por qué reservar en el Black Friday de Hoteles Barceló?

Este año, el Black Friday llega a Barceló con rebajas que pueden alcanzar el 55%, y aunque ese número ya es motivo suficiente para empezar a planear viajes, la promoción viene acompañada de ventajas que hacen la oferta todavía más tentadora.

El mayor descuento del año, ideal para organizar escapadas y vacaciones por un precio difícil de encontrar en otro momento.

Total libertad para elegir fechas, pudiendo viajar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una variedad enorme de alojamientos: hoteles boutique, resorts solo para adultos, opciones urbanas, de playa o de lujo.

Servicios de alto nivel, presentes en muchos de los hoteles: spa, wellness, todo incluido, terrazas privadas etc.

Destinos que normalmente son caros, como Caribe o Dubái, ahora con sus mejores precios del año.

¿Cómo conseguir un 15% de descuento extra?

Barceló

Durante el Black Friday, en la web de Barceló tienes descuento de hasta el 40% en alojamientos. Pero aplicando el cupón '25BF15' puedes conseguir un 15% extra. Solo debes elegir el hotel con la oferta activa y, antes de finalizar el pago, introducir el cupón en el espacio correspondiente. Comprueba que el total refleja ese ahorro adicional. Además, si haces la reserva desde la app de Barceló y eres parte del programa my Barceló Benefits, recibirás automáticamente un 5% extra sobre el precio final.

Ten en cuenta que el código 25BF15 puede tener excepciones según el hotel o las fechas. En alojamientos de Latinoamérica, requiere estancias mínimas de 3 noches; se aplica únicamente a reservas de hotel (no paquetes de vuelo + hotel ni servicios añadidos) y no es acumulable con otros cupones.

¿Ya sabes a dónde quieres viajar en tu próxima escapada o en tus siguientes vacaciones largas? No dejes escapar el Black Friday de Barceló 2025 y reserva ahora tu alojamiento con hasta el 55% de descuento. No olvides aplicar el cupón 25BD15 para ahorrar al máximo, y recuerda que las ofertas estarán activas solamente hasta el 30 de noviembre.