Este Samsung Galaxy S22 demuestra que aún puedes tener calidad de gama alta sin dejarte un riñón

Si están buscando el regalo perfecto para Navidad o su móvil ya pide relevo, el Samsung Galaxy S22 se ha convertido en la opción preferida por muchos. Combina prestaciones de un tope de gama con un precio mucho más reducido por ser de generaciones anteriores. Y ahora que está con un descuentazo del 54% jugoso en AliExpress, la tentación es difícil de ignorar.

Es un modelo que sigue rindiendo de maravilla en 2025. Compacto, rápido y con una cámara que da muchísimo juego, encaja tanto para quien quiere un móvil fiable para el día a día como para quien disfruta haciendo fotos y vídeos. Y lo mejor es que no hace falta gastar lo que cuesta un lanzamiento reciente para tener esta experiencia.

Lo mejor del Samsung Galaxy S22

Cámara principal de 50 MP con Nightvision : fotos más nítidas incluso con poca luz.

: fotos más nítidas incluso con poca luz. Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,1": colores vivos y fluidez real con sus 120 Hz.

colores vivos y fluidez real con sus 120 Hz. Procesador Exynos 2200 de 4 nm : rápido, eficiente y preparado para 5G.

: rápido, eficiente y preparado para 5G. Diseño compacto y premium disponible en cuatro colores.

disponible en cuatro colores. Valoraciones muy positivas: miles de usuarios destacan su rendimiento y su cámara.

Comprar en AliExpress por 215,69€ (antes 473€)

Por qué este modelo funciona tan bien

Galaxy S22

En un mercado lleno de móviles enormes y pesados, el Galaxy S22 apuesta por un tamaño cómodo que se agradece en el día a día. Cabe en cualquier bolsillo, pesa poco y aun así mantiene ese acabado premium. La pantalla es uno de sus puntos fuertes, es nítida, luminosa y ofrece una fluidez impresionante para jugar o ver vídeos.

La cámara es otro de los motivos por los que este modelo destaca. Los 50 MP del sensor principal, junto al teleobjetivo de 10 MP y el ultra gran angular de 12 MP, permiten cubrir prácticamente cualquier situación. El modo Nightvision mejora las fotografías en condiciones de poca luz y la cámara frontal de 10 MP también es perfecta para videollamadas o contenido para redes.

En cuanto al rendimiento, el procesador de 4 nm y los 8 GB de RAM hacen que todo vaya fluido, desde apps pesadas hasta juegos. Y con 128 GB de almacenamiento, hay espacio suficiente para fotos, vídeos y aplicaciones sin estar borrando cada dos por tres.

¿Para quién es este smartphone?

Para quien quiere un móvil potente sin renunciar a un tamaño manejable. Para quien hace muchas fotos y quiere resultados perfectos sin complicarse. Para quien valora una buena pantalla y una batería que aguanta todo el día. Y, por supuesto, para quien quiere acertar con un regalo de Navidad.

Ahora mismo está disponible con un descuentazo del 54% en AliExpress y envío rápido, así que es un buen momento para aprovechar la oferta.

Comprar en AliExpress por 215,69€ (antes 473€)

Si buscas un smartphone equilibrado, con buena cámara y un diseño que sigue siendo de los más cuidados del mercado, el Samsung Galaxy S22 es una apuesta segura.