El secador de pelo top ventas de Amazon es de Remington ¡y ahora tiene un 44% de descuento!

¿Cuántas veces has salido de la ducha y te has ido a dormir con el pelo mojado? Esta es una práctica demasiado habitual, sobre todo en verano, aunque no es lo más recomendable para mantener la salud capilar. Cuando las fibras capilares se mojan, se vuelven mucho más débiles y son mucho más sensibles a las roturas. Además, el agua actúa como una barrera e impide que las cutículas se cierren correctamente, lo que puede llevar a la pérdida de humedad y a que abran las puntas. Hacerlo de forma puntual no es malo, pero en el día a día es muy recomendable utilizar un secador de pelo para retirar el exceso de humedad.

Eso sí, no vale cualquier modelo. Es importante optar siempre por un secador de pelo profesional, pues a diferencia de los dispositivos convencionales, estos están diseñados con tecnología avanzada para minimizar los daños que provoca el calor. Además, suelen contar con motores potentes que genera un flujo de aire más fuerte, lo que reduce el tiempo de secado y también evita la exposición prolongada del cabello a altas temperaturas. Y algunos modelos van un paso más allá al estar equipados con funciones y accesorios adicionales que contribuyen a lucir una melena más cuidada y brillante.

El secador de pelo profesional Silk de Remington es líder de ventas en Amazon y ahora tiene un súper descuento del 44%.

Comprar en Amazon por 35,63€

El secador de pelo profesional Silk de Remington llama la atención a simple vista por su diseño elegante, a la par que agresivo, en color rojo oscuro.

Sus prestaciones no se quedan atrás, pues este potente secador de pelo integra un motor de corriente alterna (AC) de larga duración. Ofrece una potencia de 2400 vatios y emite un flujo de aire de hasta 140 km/h para un secado mucho más rápido. Al reducir la exposición al calor, el cabello sufrirá menos daños.

Otra ventaja importante de este modelo de Remington y que es imprescindible en un dispositivo de estas características es su función iónica. El secador de pelo emite iones negativos que se encargan de retener la humedad, reducir el encrespamiento y aumentar el brillo de la melena.

También es posible elegir entre seis ajustes de temperatura y dos velocidades para que el secado se adapte perfectamente a las necesidades de cada melena. Y por si fuera poco, incluye dos concentradores y un difusor perfecto para cabellos rizados. ¡Aprovecha la oportunidad y llévate el secador de pelo que arrasa en Amazon!

