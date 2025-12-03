La tablet Lenovo alcanza su precio mínimo histórico durante la Cyber Week de PcComponentes

La Lenovo Idea Tab Pro se presenta como esa tablet que no solo cumple, sino que realmente facilita el día a día. Con su pantalla 3K de 12,7 pulgadas y el sonido envolvente de los altavoces JBL, estudiar, leer o simplemente desconectar con una serie se convierte en una experiencia mucho más cómoda y atractiva. Todo ello respaldado por un procesador MediaTek Dimensity que asegura fluidez incluso cuando tienes varias tareas abiertas a la vez.

Y lo mejor llega ahora: durante el Cyber Monday puedes hacerte con ella con un 30% de descuento en PcComponentes. Una oportunidad para llevarte un dispositivo completo, pensado para durar y con funciones inteligentes como Google Gemini o el Lenovo Tab Pen Plus.

Lo mejor de la Lenovo Idea Tab Pro

Pantalla 3K de 12,7" con 144 Hz : imágenes nítidas y fluidas

: imágenes nítidas y fluidas Procesador MediaTek Dimensity 8300 y 8 GB de RAM : aguanta perfectamente la multitarea sin ralentizarse.

: aguanta perfectamente la multitarea sin ralentizarse. Altavoces cuádruples JBL con Dolby Atmos : sonido envolvente y potente.

: sonido envolvente y potente. Batería de 10.200 mAh con carga rápida : hasta 11 horas de streaming sin preocuparte por el enchufe.

: hasta 11 horas de streaming sin preocuparte por el enchufe. Lenovo Tab Pen Plus incluido: anota, selecciona y guarda contenido en PDF o JPG con un solo gesto.

anota, selecciona y guarda contenido en PDF o JPG con un solo gesto. Funciones inteligentes con Google Gemini y Circle to Search: organiza, traduce y busca sin complicaciones.

Comprar en PcComponentes por 299€

¿Por qué elegir este modelo?

Lenovo Idea Tab Pro

La Idea Tab Pro está diseñada para quienes necesitan una tablet que no se quede corta. Mientras otros modelos se ralentizan al abrir varias apps, aquí el procesador Dimensity y la memoria LPDDR5x hacen que todo funcione con fluidez. La pantalla 3K no solo es brillante, también ofrece una opción mate antirreflejos que cuida la vista en sesiones largas de lectura o estudio.

La Idea Tab Pro también brilla cuando llega el momento de disfrutar. Los juegos alcanzan 90 fps y la pantalla responde con precisión a cada gesto, lo que se traduce en partidas mucho más fluidas. Y si lo tuyo es el streaming, los altavoces JBL con Dolby Atmos convierten cualquier sesión en una experiencia inmersiva, con un sonido que te atrapa desde el primer minuto.

Para quién encaja mejor

Estudiantes que necesitan tomar notas rápidas y organizarse con herramientas inteligentes.

que necesitan tomar notas rápidas y organizarse con herramientas inteligentes. Profesionales que buscan una tablet ligera (620 g) pero potente para trabajar en movilidad.

que buscan una tablet ligera (620 g) pero potente para trabajar en movilidad. Amantes del cine y las series que valoran una pantalla grande y sonido de calidad.

que valoran una pantalla grande y sonido de calidad. Jugadores que quieren fluidez real en títulos exigentes.

La Lenovo Idea Tab Pro está disponible en PcComponentes con un 30% de descuento por el Cyber Monday y envío gratuito.

Comprar en PcComponentes por 299€

Esta tablet combina una pantalla impresionante, un sonido que envuelve y funciones que simplifican tu día.