Los mejores ventiladores de techo del 2025

Cuando llega el calor y la casa se convierte en un horno, buscar formas de refrescarte sin subir la factura de la luz se vuelve casi una necesidad. Y ahí es cuando los ventiladores de techo se convierten en el mejor dispositivo para dormir, trabajar o relajarte sin sentir que estás dentro de un microondas. Son discretos, no ocupan espacio, apenas hacen ruido y consiguen que el aire se mueva de verdad. Si te has levantado más de una noche empapado de sudor o has intentado concentrarte en el salón mientras el aire no circula, sabes perfectamente de qué hablamos.

A la hora de elegir el mejor ventilador de techo, hay detalles que influyen en la experiencia. Factores como que sea silencioso de verdad, que tenga función verano/invierno, un buen caudal de aire, luz regulable o aspas retráctiles pueden hacer que tu compra sea una inversión acertada. Nosotros hemos probado modelos de marcas como Create, Philips, Mellerware u Orbegozo, y hemos seleccionado solo aquellos que destacan por su eficiencia, facilidad de uso y estética. Si quieres un ventilador de techo que refresque, no haga ruido y encima quede bien, aquí tienes una selección hecha para ti.

Ventilador techo con luz y mando WINDCALM de CREATE

Ventilador techo con luz y mando WINDCALM de CREATE

El ventilador de techo de WINDCALM ofrece un perfecto equilibrio entre funcionalidad y eficiencia. Gracias a su motor DC de cobre de 40W, tiene seis velocidades ajustables que proporcionan un flujo de aire adaptable a tus necesidades.

Las aspas de madera ultraligera y el cuerpo de aluminio contribuyen a un funcionamiento silencioso, ideal para dormitorios. Además, este modelo cuenta con un temporizador programable de 1 a 8 horas y un mando a distancia para un uso cómodo.

Características destacadas:

Tamaño: diámetro de 132 cm, adecuado para habitaciones medianas y grandes.

Material: cuerpo de aluminio con aspas ultraligeras en acabado madera clara.

Motor y velocidad: motor DC silencioso con 6 velocidades ajustables.

motor DC silencioso con 6 velocidades ajustables. Iluminación: LED de 15W con luz cálida, neutra o fría (no regulable en intensidad).

Funciones extra: temporizador de 1 a 4 horas y modo verano/invierno con giro reversible.

Ventilador de techo Norhes

Ventilador de techo Norhes

Este ventilador de techo silencioso de Norhes combina un diseño en color blanco con funcionalidad y eficiencia energética. Cuenta con altura ajustable entre 41 y 73 cm y un motor de 53 W que garantiza un flujo de aire potente, ideal para refrescar cualquier estancia en épocas calurosas.

Ofrece 6 velocidades de ventilación y brisa natural y opera silenciosamente para no interrumpir tu descanso. Además, este ventilador cuenta con un sistema de ventilación reversible, así podrás utilizarlo tanto en verano como en invierno.

Características destacadas:

Versatilidad: Apto para dormitorios, salones, oficinas hoteles y restaurantes.

Material: estructura blanca con 6 aspas de madera.

Motor y velocidad: motor de 53 W con 6 velocidades de ventilación.

motor de 53 W con 6 velocidades de ventilación. Iluminación: incluye 3 tonos de luz LED.

Funciones extra: con mando y de fácil montaje.

Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel

Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel

El Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel es un ventilador de techo con aspas retráctiles, es decir, podrás ocultarlas cuando no estén en uso. Este modelo también funciona como una lámpara de tipo plafón con tres intensidades de luz: cálida, neutra y fría.

Puedes elegir entre sus seis velocidades de funcionamiento para adaptarlo a tus necesidades mediante su mando a distancia. Además, cuenta con un sistema de inversión de giro que lo hace útil durante todo el año.

Características destacadas:

Tamaño: 106 cm de diámetro con aspas desplegadas.

Material: aspas retráctiles y diseño moderno con plafón integrado.

Motor y velocidad: motor de 40 W con 6 velocidades ajustables.

motor de 40 W con 6 velocidades ajustables. Iluminación: LED con 3 tonos de luz: cálida, neutra y fría.

Funciones extra: modo verano/invierno, temporizador y mando a distancia.

Ventilador de techo con mando a distancia Mellerware Brizy Bright

Ventilador de techo con mando a distancia Mellerware Brizy Bright

El modelo Brizy Bright de Mellerware es un ventilador de techo de 132 cm con un diseño elegante y silencioso, ideal para habitaciones de hasta 20 m². Está equipado con un motor DC de bajo consumo (30 W), aspas de madera ultraligera y luz LED integrada regulable en tres temperaturas de color.

Gracias a su modo verano-invierno, es útil durante todo el año. Se controla cómodamente con su mando a distancia y cuenta con 6 velocidades, temporizador de hasta 8 h, modo noche y función brisa.

Características destacadas:

Tamaño: 132 cm de diámetro, ideal para estancias de hasta 20 m².

Material: cuerpo de aluminio y aspas de madera ultraligera.

Motor y velocidades: motor DC silencioso de 30 W con 6 velocidades.

motor DC silencioso de 30 W con 6 velocidades. Iluminación: LED integrado con luz regulable (cálida, neutra, fría).

Funciones extra: temporizador hasta 8 h, función verano-invierno, modo noche, mando a distancia incluido.

Ventilador de aspas retráctiles Philips Bliss

Ventilador de aspas retráctiles Philips Bliss

El ventilador de techo Philips Bliss destaca por su diseño funcional con aspas retráctiles, motor DC de 35 W y una luminosa lámpara LED de 28 W con 3 temperaturas de color.

Ofrece un funcionamiento silencioso (36-42 dB) ideal para dormitorios, además de modo verano-invierno para usarlo todo el año. El control remoto facilita el uso de sus funciones, incluida la memoria de luz. Un modelo robusto y eficiente, pensado para estancias que necesitan confort y estilo en uno solo.

Características destacadas:

Tamaño: aspas retráctiles, espacio mínimo requerido desde el suelo: 2,3 m.

Material: estructura robusta, aspas plegables.

Motor y velocidades: motor DC silencioso de 265 rpm (35 W).

motor DC silencioso de 265 rpm (35 W). Iluminación: LED de 28 W regulable con 3 temperaturas (2700K, 4000K, 5500K).

Funciones extra: mando a distancia, función verano-invierno, memoria de luz, instalación fácil (no apta para techos de escayola).

Ventilador de techo Westinghouse Lighting Vegas

Ventilador de techo Westinghouse Lighting Vegas

Invierte en unas noches de verano más frescas y llevaderas con el ventilador de techo Westinghouse Lighting Vegas. Este ventilador ofrece la opción de elegir entre dos acabados para sus cuatro aspas reversibles: blanco limpio o pino blanqueado.

Cuenta con un kit de iluminación con pantalla de vidrio mate para crear un ambiente más acogedor en la habitación. Este ventilador se caracteriza por un motor que proporciona un potente movimiento de aire y un funcionamiento silencioso, además de contar con función de giro inverso.

Características destacadas:

Tamaño: 105 cm de diámetro, ideal para habitaciones de hasta 20 m².

Material: estructura metálica con aspas reversibles en blanco/pino blanqueado.

Motor y velocidad: motor silencioso con función inversa para invierno/verano.

motor silencioso con función inversa para invierno/verano. Iluminación: kit con pantalla de vidrio mate para bombilla E27 (no incluida).

Ventilador de techo silencioso con luz LED Reiga

Ventilador de techo silencioso con luz LED Reiga

El ventilador silencioso de techo Reiga destaca por su motor de acero al silicio DC, que proporciona una rotación silenciosa, eficiencia energética y una larga vida útil.

Ofrece una rotación bidireccional con una función de control reversible para cambiar la dirección del flujo de aire, lo que ayuda a recuperar el calor perdido del techo en invierno y a reducir los costos de energía.

Características destacadas:

Tamaño: 132 cm de diámetro, incluye varillas de 15 y 25 cm para techos de distintas alturas.

Material: aspas de ABS duradero, motor de acero silicio silencioso.

Motor y velocidades: motor DC reversible con 6 velocidades, caudal medio de 5614 CFM.

motor DC reversible con 6 velocidades, caudal medio de 5614 CFM. Iluminación: LED de 20 W con 3 temperaturas (3000K, 4000K, 5700K) e intensidad regulable.

Funciones extra: temporizador (1/3/8 h), memoria de luz, control remoto y app móvil.

Ventilador de techo WINDCALM de Create

Ventilador de techo WINDCALM de Create

Este ventilador de techo WINDCALM ofrece una climatización eficiente y silenciosa todo el año gracias a su motor DC de 40 W y 6 velocidades. Su diseño elegante en negro y cuerpo de aluminio encaja perfectamente en cualquier estancia moderna, desde salones amplios hasta dormitorios.

Con un diámetro de 132 cm, está pensado para superficies entre 13 y 25 m². Incorpora mando a distancia, temporizador de hasta 4 horas y función verano-invierno para ajustar la circulación del aire según la temporada. Ideal si buscas confort sin renunciar al estilo.

Características destacadas:

Tamaño: diámetro de 132 cm, apto para estancias de 13 a 25 m².

Material: estructura de aluminio con aspas ultraligeras.

Motor y velocidades: motor DC de 40 W, 6 velocidades ajustables.

motor DC de 40 W, 6 velocidades ajustables. Programación: temporizador de 1 a 4 horas y mando a distancia.

Funciones extra: modo verano-invierno, funcionamiento ultrasilencioso.

Ventilador de aspas reversibles Universal Blue Siroco

Ventilador de aspas reversibles Universal Blue Siroco

¿Buscas un ventilador de techo que no desentone con tu decoración, sea silencioso y funcione todo el año? El modelo Siroco de Universal Blue cuenta con un cuerpo en acabado inox y aspas reversibles para que elijas entre un estilo moderno o vintage.

Es ideal para estancias de 9 a 21 m² y cuenta con temporizador, mando a distancia, tres velocidades y sistema de giro invertido para usarlo también en invierno. Además, su doble portalámpara (E27) te permite añadir iluminación a tu gusto.

Características destacadas:

Tamaño: diámetro total de 106 cm, apto para espacios de 9 a 21 m².

Material: cuerpo en inox y 4 aspas de MDF reversibles.

Motor y velocidades: potencia de 60 W, 3 niveles de velocidad.

potencia de 60 W, 3 niveles de velocidad. Programación: temporizador y control remoto incluidos.

Funciones extra: modo invierno/verano, aspas reversibles, diseño versátil.

Ventilador infantil Orbegozo CC 62075 con luz

Ventilador infantil Orbegozo CC 62075 con luz

Diseñado pensando en la comodidad y el estilo de los más pequeños, el ventilador de techo Orbegozo CC 62075 destaca por su tamaño compacto, su funcionamiento silencioso y sus aspas de colores.

Con 50 W de potencia, tres velocidades y función reversible para usar tanto en verano como en invierno, es perfecto para mantener una temperatura agradable todo el año. Además, incluye plafón para bombilla E14, lo que lo convierte en una opción práctica y decorativa para dormitorios infantiles.

Características destacadas:

Tamaño: diámetro de 75 cm y altura total de 39 cm.

Material y diseño: 4 aspas de colores llamativos, ideal para niños.

Motor y velocidades: potencia de 50 W, 3 velocidades de ventilación.

potencia de 50 W, 3 velocidades de ventilación. Iluminación: plafón para bombilla tipo E14 (1 x 60 W, no incluida).

Funciones extra: sistema reversible para verano e invierno.

Los mejores ventiladores de techo te ayudarán a refrescar la casa en verano y a aprovechar el calor en invierno para ahorrar en la factura de la luz.

Guía actualizada con los mejores ventiladores de techo del 2025 y preguntas frecuentes

¿Estás pensando en comprar un ventilador de techo? Te resolvemos todas las dudas sobre qué modelo elegir. Te compartimos las preguntas más frecuentes sobre ventiladores de techo para ayudarte a tomar la mejor decisión.

¿Qué tamaño de ventilador es mejor?

Depende del tamaño de la habitación. Para habitaciones pequeñas de hasta 13 m2, con uno de 106 cm es suficiente. Para salones o dormitorios medianos de hasta 20 m2, es mejor uno de entre 107 y132 cm. Y, para un espacio amplio de más de 20 m2, lo ideal sería uno de más de 132 cm.

¿Hacen mucho ruido?

No, sobre todo si están equipados con motores de corriente directa no hacen apenas ruido. Son ideales para dormir y trabajar sin distracciones.

¿Qué marca es mejor?

Las más recomendadas y con mejores reseñas son Cecotec, Orbegozo, Create y Weber. Aunque se recomienda mirar los diferentes modelos que ofrecen para elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué mantenimiento necesita?

Sólo limpieza de polvo cada pocas semanas, sobre todo en las aspas, y revisar cada cierto tiempo los tornillos para evitar vibraciones.