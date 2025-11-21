AliExpress hunde el precio de este smartphone de gama alta a 457€ (antes 723) por el Black Friday
De Compras
El Xiaomi 15T 5G arrasa en ventas con su pantalla 6,83", potencia y sistema de cámaras
Los 10 mejores móviles del 2024
Cada año los móviles suben el listón: más potencia, mejores cámaras, pantallas espectaculares... Pero también precios que a veces se disparan y hacen difícil dar el salto. Por suerte, hay marcas que apuestan por ofrecer modelos de gama alta con un coste mucho más accesible, sin renunciar a lo que realmente importa.
El Xiaomi 15T 5G es un buen ejemplo, un smartphone que reúne prestaciones top (fotografía avanzada, pantalla inmersiva y diseño elegante) y que ahora se puede conseguir con un 37% de descuento en AliExpress por el Black Friday. Una oportunidad para hacerse con un móvil impresionante sin tener que pagar cifras desorbitadas.
Lo mejor del Xiaomi 15T 5G
- Cámara teleobjetivo que captura retratos y expresiones con una naturalidad sorprendente.
- Pantalla ultraamplia de 6,83” con resolución 1.5K y biseles mínimos.
- HDR10+ en todas las distancias focales: colores vivos y contraste realista.
- Diseño elegante con cuerpo redondeado, acabado mate y certificación IP68.
- Sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop para rendimiento sostenido.
- Valoraciones positivas en Amazon, con puntuación media de 4,6 sobre 5.
Comprar en AliExpress por 456,38€
Lo mejor de este smartphone
Lo que diferencia al Xiaomi 15T 5G es cómo combina prestaciones que solemos ver por separado en otros modelos. Mientras muchos smartphones se calientan con un uso intensivo, este integra un sistema de refrigeración 3D que mantiene el chip fresco incluso en sesiones largas de juegos. La pantalla, con su resolución 1.5K y HDR10+ ofrece un contraste que hace que las fotos y vídeos se vean impresionantes.
¿Para quién es este modelo?
El Xiaomi 15T 5G encaja con quienes quieren un móvil que no se limite a lo básico. Es perfecto para quienes disfrutan capturando fotografías con detalle, para quienes valoran una pantalla grande y cómoda para ver series o trabajar, y para quienes buscan un diseño elegante que también sea resistente al agua y al polvo.
Este modelo está disponible en AliExpress con un 37% de descuento por Black Friday y envío gratuito. Una ocasión que no suele repetirse y que convierte al Xiaomi 15T 5G en una compra inteligente.
Comprar en AliExpress por 456,38€
El Xiaomi 15T 5G es un dispositivo que reúne lo que pedimos hoy a un smartphone de gama alta, con cámara avanzada, pantalla inmersiva y un diseño cuidado. Y con la rebaja de Black Friday, se convierte en una oportunidad difícil de dejar pasar.
También te puede interesar
Lo último