¡Del asfalto al Street style! Pisa fuerte con las zapatillas urbanas del momento

Las zapatillas han dejado de ser un simple calzado deportivo para convertirse en un símbolo de estilo y personalidad. Ya no se reservan solo para el gimnasio o los días informales, hoy son el punto de partida de cualquier look, desde el casual hasta el más sofisticado. Esta temporada, las tendencias apuestan por la fusión entre innovación, confort y diseño, con modelos que destacan tanto por su estética como por su historia.

En los escaparates se imponen los tonos neutros, los materiales sostenibles y los guiños retro que nos transportan a las décadas doradas del estilo urbano. Pero también hay espacio para las propuestas más atrevidas, con colores vibrantes y formas llamativas que no pasan desapercibidas.

En esta guía, te presentamos una cuidada selección con las mejores zapatillas para sorprender esta temporada, perfectas para quienes disfrutan marcando tendencia.

Nike Air Max Pulse

Nike Air Max Pulse

Las Nike Air Max Pulse mezclan estética contemporánea con la icónica amortiguación Air de Nike. Una apuesta moderna para quienes buscan destacar sin renunciar a la comodidad.

Características destacadas:

Unidad Air visible que aporta amortiguación y efecto visual llamativo

Parte superior en malla perforada combinada con refuerzos sintéticos

Diseño envolvente con líneas fluidas y detalles técnicos

Comprar en Amazon

Adidas Samba OG

Adidas Samba OG

El clásico que nunca pasa de moda, con raíces en el fútbol sala de los años 50 y un regreso triunfal al street style moderno.

Características destacadas:

Empeine en piel y detalles en ante que realzan su carácter retro

Suela de goma fina tipo “goma natural” que aporta firmeza y estilo vintage

Versión “OG” con los colores clásicos (blanco y negro)

Comprar en El Corte Inglés

New Balance 550

New Balance 550

Un modelo que se ha convertido en objeto de culto: estética ochentera reinventada con materiales actuales y combinaciones de color sorprendentes.

Características destacadas:

Mezcla de piel, ante y paneles perforados para ventilación

Diseño robusto pero equilibrado, ideal para looks urbanos

Amplia paleta cromática para adaptarse a distintos estilos

Comprar en El Corte Inglés

Puma Palermo

Puma Palermo

Recuperando la estética terrace británica, las Puma Palermo traen ese sabor vintage con toque urbano que encaja con looks relajados y sofisticados a la vez.

Características destacadas:

Perfil bajo con suela de goma clásica

Upper en ante + detalles de diseño sobrios

Toques de color que aportan personalidad sin saturar

Comprar en El Corte Inglés

Veja V‑10

Veja V 10

Elegancia sostenible: las Veja V-10 combinan diseño moderno con materiales ecológicos y una filosofía ética detrás.

Características destacadas:

Piel ecológica, algodón orgánico y caucho de comercio justo

Líneas limpias, detalles discretos y estética minimalista

Producción sostenible y trazabilidad como valor añadido

Comprar en El Corte Inglés

Asics Gel‑NYC

Asic Gel NYC

Una fusión entre estética runner y moda urbana, pensada para quienes quieren rendimiento sin renunciar al estilo.

Características destacadas:

Tecnología GEL para amortiguación avanzada

Diseño robusto con estética Y2K / “dad shoe”

Buena ventilación y estabilidad para uso diario

Comprar en Amazon

Reebok Club C 85

Reebok Club C 85

Elegancia deportiva en estado puro. Las Reebok Club C 85 son un clásico intemporal con líneas simples que se adaptan a cualquier estilo.

Características destacadas:

Diseño minimalista en piel blanca

Suela de goma con buen agarre

Comodidad y versatilidad para vestir casual o formal

Comprar en El Corte Inglés

Esta temporada, las zapatillas se consolidan como el complemento estrella: cómodas, versátiles y llenas de personalidad. Desde los diseños clásicos hasta los más innovadores, cada modelo ofrece una forma distinta de pisar con estilo. Porque sorprender empieza siempre por los pies.