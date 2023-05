Nike tira el precio de estas zapatillas Air Max: presume de estilo con un 40% de descuento

Las zapatillas de estilo deportivo son una de las prendas imprescindibles que no pueden faltar en ningún armario. Son un 'must have' por las facilidades que ofrecen para combinarlas, ya que sirven para practicar cualquier deporte y también se pueden utilizar para darle un toque casual a cualquier look. Sabemos que los dos grandes requisitos a la hora de adquirir unas zapatillas son la comodidad y el diseño, pues deben ser atractivos y también ofrecer un fantástico confort.

Además, la mayoría de zapatillas deportivas se preocupan por la salud y el bienestar físico. Están diseñadas para aportar una comodidad extra en cada pisada, para reducir la fatiga y el cansancio mientras practicas deporte, pero también para prevenir lesiones. Y si quieres dejar a un lado los tacones o las sandalias, uno de estos modelos deportivos siempre son una apuesta segura con unos vaqueros e incluso con una falda o vestido. ¡Solo tienes que saber cómo combinarlos!

Si este verano tú también quieres disfrutar de la máxima comodidad en cada pisada, ¡tenemos algo que contarte! Las zapatillas Nike Air Max Dawn ahora tienen un 40% de descuento por tiempo limitado en la web de la marca. Además, si perteneces a Nike Member podrás conseguir un 25% de descuento adicional con el código SHINE23. ¡No dejes escapar esta fantástica oportunidad y presume de estilo esta primavera!

Comprar en Nike por (119,99) 71,97€

Las zapatillas Nike Air Max Dawn son de color blanco, con el logo de la marca en negro y pequeños detalles en crema. Presentan un diseño 'Airloom' retro que está inspirado en el ADN deportivo del atletismo.

El punto fuerte de los modelos Air Max es su cámara de aire y amortiguación, que es perfecta para el día a día. Además, incorpora una espuma suave en la suela para obtener una mayor sujeción en la zona del talón y más energía en cada pisada.

Y, por supuesto, el diseño tampoco se queda atrás. Estas zapatillas son perfectas para cualquier look clásico, pues sus finas líneas le dan ese toque sofisticado sin perder el aspecto deportivo. Además, la suela exterior presenta un patrón dentado que además de llamar la atención desde el punto de vista estético, también aporta tracción, durabilidad y una estética única.

Son unas zapatillas ligeras, que no pesan y que te acompañarán en todos tus retos. Este modelo de mujer está disponible desde las tallas 35.5 hasta la 44.5 para que encuentres siempre la opción perfecta para ti. ¡Aprovecha ahora este ofertón!