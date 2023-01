Homero en femenino

La ficha La autora de la Odisea. Samuel Butler. Prólogo, Alberto Marina Castillo. Traducción, Miguel Cisneros Perales. Atehanica. Sevilla, 2022. 396 págs. 25 €





En este insólito ensayo de Samuel Butler se plantea la hipótesis, convenientemente fundamentada, de que el autor de la Odisea fuera, en realidad, una mujer. ¿Quién? Aquella que se oculta tras el nombre de Nausicaa, hija de Alcinoo, rey de los feacios. Esto implica que el autor de la Odisea y el autor de la Ilíada difieren, como resulta obvio. Pero implica, según señala García Gual, otra cuestión no menor en el largo debate sobre quién fue Homero y qué obras cabe atribuirle. Dicha cuestión es: cómo es posible que la posteridad supiera del autor de la Ilíada pero ignorase a su contemporáneo, el excepcional autor de la Odisea. Todas estas cuestiones y muchas otras quedan expuestas admirablemente en el estudio con que se abren estas páginas, obra del profesor Alberto Marina Castillo. Ahí será también donde se nos ofrezca otra explicación no menos misteriosa de la obra de Butler.

Bertrand Russell mantenía que esta obra de Butler era una broma

¿Es La autora de la Odisea una broma intelectual, destinada a burlarse de la erudición académica? Así lo sostiene, al menos, Bertrand Russell. De ser así, no obstante, se trataría de una broma dilatada, costosísima y de un refinamiento extremo. Refinamiento cuya base se halla en las apreciaciones y sutilezas con las que Butler construye a esta autora fantasmal, y cuya feminidad Butler alcanza a ver, casi, en cada estrofa. No es, en cualquier caso, esta especulación de Butler un fruto aislado de finales del Ochocientos. Unas décadas antes ocurría, también a resultas de una lectura atenta, el hallazgo de Troya por un comerciante alemán: Heinrich Schliemann. Y será la literatura de corte historicista, pero de naturaleza fantástica (esto es, la erudición como una forma abisal y deslumbrante de literatura), la que se sustancie en las obras de Schowb, de Apollinaire -y antes en la novela histórica de Gautier, Flaubert, Bulwer-Lytton, etc.- hasta llegar a la alta mixtificación de Borges.

Esta reelaboración lúdica de los datos, esa ductilidad interpretativa de los hechos que aventura el XIX, es la que acaso quiso explorar Butler, en una obra enigmática y feliz, con resultados sorprendentes. No otra cuestión es la que tal vez se nos muestre, aplicada aquí, precisamente, a uno de los anchos pilares de la cultura clásica, la Odisea y su autor, antes, muy poco antes, de la gran conmoción de las vanguardias.