Vuelve el héroe

La ficha 'Tras los pasos de Indiana Jones'. Salva Rubio. Minotauro. Barcelona, 2021. 322 páginas. 16,95 euros

En los últimos tiempos, la palabra cuarentena nos ha acostumbrado a la calamidad, pero no está de más recordar que también puede significar otras cosas: cuatro flamantes décadas acaba de cumplir el mayor aventurero de la historia de la ficción (con permiso de Tintín y Corto Maltés), desde que por primera vez su látigo y su inconfundible Fedora se asomaran a las pantallas en En busca del Arca Perdida. El aniversario coincide con un renacimiento: en Reino Unido se prepara la que será quinta (y última, dicen) entrega de la saga, antes de que, según otros rumores no confirmados, la marca (también detentada por Disney) sufra un reboot al estilo de anteriores como Star Wars o los superhéroes Marvel y su universo vuelva a comenzar desde cero, con nuevas caras, personajes incorporados y una historia que tal vez no sea la que conocemos. Para todo esto, conviene estar preparados: tengamos la enciclopedia a mano.

Y ha sido Salva Rubio el encargado de proporcionárnosla. Como muy bien aduce él en su introducción, Tras los pasos de Indiana Jones trata de ser lo que en inglés se llama un companion: esto es, un vademécum, una obra de consulta omnisciente donde, en formato comprimido, se recoja toda la información relativa a un asunto en toda la variedad prismática de sus aspectos. Que en el caso de Indiana Jones puede significar muchas cosas, como las diversas secciones del libro dejan claro: la historia canónica de la saga cinematográfica, sí, pero también (y no es menos importante) los argumentos apócrifos, las ramificaciones televisivas, las imitaciones y pastiches, los desvíos a través del cómic y los videojuegos, el merchandising, las curiosidades y anécdotas, los artefactos legendarios, los precedentes, incluso un intento de reconstrucción cronológica avant la lettre. Podemos confirmar que, después de una lectura atenta, cualquier fan del doctor Henry Jones Jr. saldrá alimentado y fortalecido con creces de un título que, no sólo en el panorama español, cabría calificar de punto de referencia.

Todo se originó en 1977, cuando un George Lucas aterrorizado por los posibles resultados adversos de Star wars buscaba calmar su ansiedad en Hawái junto a su dióscuro, Steven Spielberg. Mientras ambos edificaban castillos de arena en la playa, Spielberg confesó que le apetecía rodar una aventura de James Bond, a lo que Lucas replicó que tenía algo mucho mejor para él: un destilado de los mayores héroes del pulp de los años cincuenta adobado con las sempiternas lecturas de Joseph Campbell que se le atribuyen. La génesis del personaje (y la de las tres películas iniciales) figura encapsulada en un documento único que se puede consultar a través de internet: la llamada Raiders Story Conference, transcripción del encuentro que ambos productores realizaron con el guionista Lawrence Kasdan en enero de 1978 y que, en forma de brainstorm o lluvia de ocurrencias, delineó los rasgos icónicos de la franquicia. Rubio, que se detiene con morosidad en estos eventos inaugurales, sigue igual de atentamente el paso de la criatura de su infancia a la madurez y su puesta al día en la última secuela, prevista para 2022, que protagonizará (ya sabemos) un aventurero recauchutado de 80 años. Lo dicho más arriba: un volumen imprescindible para el forofo y que no desdeñará cualquier interesado en historia del cine o en las historias sin más. Incluye un prólogo de Javier Sierra motivado seguramente, más que por su conocimiento del tema, por la amistad del autor