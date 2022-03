'Mediodía' cumple cuatro años y recuerda a Chaves Nogales

La ficha Mediodía. Revista hispánica de rescate, núm. 4 (noviembre-diciembre 2021). Sevilla, Renacimiento. Directores: José Miguel González Soriano, Inmaculada Lergo Martín.

Mediodía. Revista hispánica de rescate nació en el año 2018 con el objetivo de recuperar autores y obras en el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y 1950. Es una publicación anual, amparada por la editorial sevillana Renacimiento, abierta a las letras americanas, cuyo diseño general se ordena en tres secciones: Avivo, que incluye textos literarios breves, procedentes de la prensa o inéditos, con breves introducciones; Ensayos, artículos de investigación; y Varia, con carácter misceláneo, ha ido reuniendo valoraciones sobre catálogos de literatura popular, bibliotecas y colecciones bibliográficas diversas. Cierra cada número un apartado dedicado a la reseña de novedades en el mercado, siempre en relación con el marco cronológico de la revista, que se edita en papel y en versión electrónica.

La diversidad de los contenidos queda sujeta al criterio primordial de ofrecer una lectura amena y sugerente, lo que no está reñido con la reflexión acerca de los textos y autores rescatados del olvido. No es esta una revista solo de raros, puesto que la práctica demuestra que permanecen escondidos numerosos documentos de escritores famosos, tal vez por el carácter efímero de la fuente o por su naturaleza íntima. Es el caso de los artículos, cuentos o poemas difundidos a través de periódicos y revistas, un material menos perecedero hoy gracias a las hemerotecas digitales, o de las epístolas y manuscritos, necesitados de una búsqueda más paciente, cada vez más accesibles a través de archivos personales o de la generosidad de los herederos. Por dar algunos ejemplos (y excuso el nombre de los investigadores a favor de los creadores), en el número 1 de Mediodía aparecieron noticias inéditas, entre otras, sobre la obra de Gabriel Miró, Ricardo Baroja, Halma Angélico, Rosa Arciniega, José Fola Igúrbide; en el 2, Antonio Machado, Luis de Tapia, Alfonso Reyes, Juan Ramón Jiménez, Magda Donato, Carlos Morla Lynch; en el 3, Carmen de Burgos, Alejandro Sawa, Félix del Valle, Guillermo de Torre, etc. De manera progresiva y creciente, se han ido incorporando imágenes al diseño general, no meros adornos sino testimonio añadido acerca del patrimonio gráfico que suponen las cubiertas de libros y las ilustraciones de revistas o periódicos, una veta importante en la redención del arte hispánico. Para los más curiosos, el índice completo es accesible en la página de la editorial y a través de la base de datos Dialnet (dialnet.unirioja.es).

Su firma no está registrada, pero se intuye su mano en artículos y gacetillas

El reciente número 4 de Mediodía persevera en su voluntad de reescribir la historia literaria y propone la lectura de cuentos de Victor Catalá, la argentina Luisa Sofovich o el polémico Francisco Villaespesa, junto a ejemplos de la popular, en su momento, La comedia humana, serie informativa en verso de Antonio Palomero en El País, artículos de la peruana revista Nuestro tiempo, una relectura, desde el punto de vista de la criminología, de El chalet de las rosas, de Ramón Gómez de la Serna, o un dossier sobre la bailaora Antonia Mercé, La Argentina, trascendental en la renovación de la danza y el teatro español en los inicios del siglo XX. También una reflexión sobre el valor de la colección de literatura popular que perteneció a Fernando Eguidazu, en la actualidad en el Instituto Iberoamericano de Berlín.

Uno de los protagonistas del presente número es e periodista Manuel Chaves Nogales, de quien en la entrega anterior de Mediodía se brindó un artículo perdido de 1939 y del que se reproducen ahora tres cartas inéditas remitidas por Chaves a Luis Montoto y Rautenstrauch entre 1918 y 1921. En plena ebullición de libros sobre el autor, quedan por rastrear posibles artículos en la prensa de su tiempo. Estas epístolas han permitido descubrir un dato muy atractivo: en sus primeros años en el oficio, Chaves Nogales fue, además de colaborador de El Liberal y El Noticiero Sevillano, director del diario La Noche. Es interesante que al joven periodista se le encomendase este proyecto y, aunque su firma, de nuevo y como era corriente, no quede registrada, cabe adivinarle en distintos artículos y gacetillas.

Las cartas permiten volver a reflexionar acerca de la opinión de Chaves Nogales sobre el futuro de la cultura hispalense, así como sobre el papel que podían desarrollar en su progreso los viejos representantes de la centuria anterior. Arrojan nuevos datos sobre el proceso de confección del volumen que se titularía Quien no vio a Sevilla…, en el que Chaves insertó un anticipo de su libro La ciudad gracias a Montoto.

En La Noche trabajó el ilustrador Francisco Rivero Gil –compañero después de Chaves en La Voz y en Estampa–; Mediodía reproduce las viñetas desconocidas que aportó al diario. Otros pequeños detalles sobre la biografía de Chaves Nogales y su familia surgen de estas cartas, que adquieren relieve sobre todo porque apenas hay epistolario del periodista.

Los intereses del nuevo número no se agotan con mi resumen. Animo a profundizar en las páginas de Mediodía, una empresa colectiva que aspira a sembrar lectura amena e información útil.