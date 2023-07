El siglo de las expediciones

Un último capítulo lo dedica Rodríguez González a recordar una excepcional hazaña médica, no suficientemente conocida, como es la primera vacunación masiva, de carácter internacional, aplicada en buena parte del mundo, por obra y mérito de Francisco Javier Balmis y Berenguer, de la que no existe precedente alguno. El autor menciona otros nombres y distintos trabajos de singular relevancia, que aparecen aquí, no obstante, esbozados con diligencia. Al tratarse, sin embargo, de un libro de divulgación -una divulgación pulcra, sencilla y rigurosa- queda para trabajos más amplios la noticia pormenorizada de esta secular y fascinante empresa ilustrada.

Una ciencia 'española'

Quisiéramos añadir aquí, a los aportes científicos de la ilustración española, una ciencia que tiene sus comienzos modernos en el Nápoles de Carlos VII -el futuro Carlos III de España, conocido como el Rey arqueólogo- y que adquirirá no poca importancia en la América española. Me refiero, claro, a la arqueología, vinculada a los hallazgos de Herculano y Pompeya, pero también al fomento de la arqueología precolombina instigada por la corona hispánica. El lector interesado encontrará información abundante en el Arqueólogos o anticuarios de José Alcina Franch, donde se amerita oportunamente la labor científica, de consignación y búsqueda, llevada a cabo en la España ultramarina, y entre los que destacaron -junto a otros muchos, por ejemplo, el excepcional jesuita mejicano Pedro José Márquez- los propios Jorge Juan y Ulloa. Y ello en un clima no del todo propicio a los vestigios no clásicos, y principalmente, americanos. Recordemos, a este respecto, que el manifiesto fundamental contra la predación de antigüedades se halla en la correspondencia establecida entre Quatremère de Quincy, anticuario francés, y el militar español, nacido en Caracas, y luego presidente de la República venezolana, Francisco de Miranda.