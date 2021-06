Finlandia no se conforma con un solo zarpazo y quiere más

Finlandia, que disputa su primera Eurocopa, no se conforma con la sorprendente victoria ante Dinamarca y quiere seguir haciendo historia ante una cabizbaja Rusia, que llega con el agua al cuello tras ser vapuleada por Bélgica.

Por si había dudas, el seleccionador finlandés, Markku Kanerva, recordó que tres puntos no garantizan la clasificación y que los huuhkajat (búhos reales) aún no ha cumplido su sueño. Los escandinavos son conscientes de que tuvieron suerte contra los daneses, que estaban aturdidos por el desvanecimiento de Christian Eriksen y encajaron un gol en la única ocasión del rival. Pero quieren aprovechar el regalo para llegar lo más lejos posible. Como ocurriera en el partido de Copenhague, contra los rusos también jugarán en campo rival, San Petersburgo.

El esquema será el mismo. Todo el equipo detrás del balón; aprovechar un balón parado y armar algún contraataque. La gran esperanza sigue siendo Teemu Pukki (Norwich), que pareció un poco oxidado el sábado después de pasarse dos meses lesionado.

Mientras, Rusia necesita introducir cambios en el equipo, ya que la derrota ante los diablos rojos dejó muchas dudas al seleccionador, Stanislav Cherchésov, objeto de duras críticas tanto por la táctica como por la elección del once inicial.

La primera duda es la portería. Shunin, que no convencía a nadie como titular, estuvo inseguro y fallón. Akinféev, el héroe de la tanda de penaltis ante España en el Mundial, no es una alternativa, ya que abandonó la selección hace tres años, pero sí Safónov, el portero del Krasnodar y de la sub 21. Quizás la solución sea jugar un fútbol más abierto en el que los laterales largos, de lo mejor del equipo ruso, puedan llegar hasta la línea de fondo para alimentar a Dzyuba, que apenas recibió balones ante Bélgica.

Finlandia:Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pohjanpalo y Pukki.

Rusia:Shunin; Mario Fernandes, Dzhikiya, Seménov, Karaváev; Ozdóev, Zobnin, Golovín, Miranchuk, Iónov; y Dzyuba.

Árbitro: Danny Makkelie (NED)

Estadio:Krestovski (15:00).