Luis Enrique: "Casi mejor tener que ganar, así no especularemos"

Luis Enrique no va a renunciar a su ideario ahora que los resultados no llegan y que la selección española se ha atascado arriba. Necesita ganar y el asturiano se toma como referencia el partido en Alemania (1-1). "La idea futbolística es la misma, habrá matices en cuanto a posicionamiento. Intentaremos contrarrestar sus armas. Fuimos a Alemania a jugar sin especular, a ir a por ellos desde el inicio, a generar ocasiones. Es evidente que será complicado y solo nos vale la victoria. Casi mejor, así no se puede especular. Nuestro estilo no va a cambiar. Seguro que presionaremos arriba, tener el balón... a partir de ahí, intentaremos frenar sus virtudes y minimizar nuestras debilidades".

El preparador reivindica el papel de la gente nueva que va entrando: "Los jóvenes que tenemos tienen el suficiente bagaje y experiencia en la selección para ver lo que queremos. No voy a mirar el carnet de identidad. Tienen experiencia suficiente para afrontar este partido. Jugarán los que consideremos mejores para este partido. Con infinidad de información que solo tenemos nosotros. Ese es el plan que tenemos".

Y la firmeza en su manual le viene de un convencimiento: la selección ha jugado mejor de lo que han reflejado los resultados: "El equipo ha merecido mucho más en cada partido. Es mi opinión personal. Los resultados no llegan. Rumor y polémica siempre va a haber. Lo entendemos y lo sabemos. Dejo abiertas las puertas a que alguien no pueda soportar la presión. Pero no lo creo. Sabemos a lo que jugamos y lo que hacemos. Cuenta en este caso con que el rival es de gran nivel".

Era inevitable que se le preguntara por los dos penaltis que falló Sergio Ramos en Suiza: "No sé si Ramos es el mejor del mundo tirando penaltis. Creo que entrar a enjuiciar todo está bien, sabemos dónde estamos. Siempre sujetos a presión, a críticas y elogios. Hay que saber aceptar las dos versiones del cuento. Yo creo que a las personas le avalan sus resultados y los de Sergio son tan contundentes... están fuera de cualquier duda".

Hasta tuvo que abordar la renovación del camero en el Real Madrid: "Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar una situación personal así, es Sergio. A lo largo de tu carrera pasas por estas situaciones y tienes que saber gestionarlas. Le veo igual que el primer día que llegamos a la selección. No cambia para nada su semblante".

Respira aliviado con la dolencia menor de Sergio Busquets: "Estoy contento que la lesión de Busquets sea leve pero mañana no estará a mi disposición. Tenía libertad para irse con la familia pero ha decidido quedarse, cosa que valoramos positivamente. También entendíamos que se hubiera ido. Lo dejábamos abierto a su libre elección. Indica un poco de qué pasta está hecho y el ambiente que hay en este grupo".

Y abordó el asunto del baile de porteros: "Tengo decidido quién será el portero mañana. No les digo a los jugadores quién va a jugar o no hasta una hora y media antes del partido. No sé lo que va a pasar en el futuro, fui muy claro. Tenía tres o cuatro porteros que para mí tienen el nivel para ser titulares. Dependerá de su rendimiento. Hay factores que tenemos en cuenta con el portero. Nos tienen que dar continuidad en el juego, dominar el juego aéreo, dar cobertura a la línea defensiva cuando presionemos en campo contrario... Unai tiene un nivel muy alto y también Kepa y David De Gea. Se trata de escoger".

Sobre Gayá, fue rotundo: "Los doctores nos dijeron que podía haber jugado Gayá contra Suiza. Pero no vamos a correr riesgos. Decidimos que no tenía sentido que jugase y ahora mismo está en perfectas condiciones. Pero es una herida, tiene los puntos todavía. Vamos a correr cero riesgos. Si está en condiciones los doctores nos lo dirán".