Tebas avisa de la posible exclusión de Real Madrid y Barcelona

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaró este martes que "Real Madrid y Barcelona se pueden quedar fuera de competiciones europeas", por lo que está "viendo", aunque precisó que no trata "de meter miedo a nadie". Lo afirmó en una entrevista a Gol TV.

Sobre la Superliga, el máximo mandatario de la competición nacional agregó: "No va a haber Superliga. Si juegan tres equipos, puede ser. Pero un torneo de tres equipos que se llame Superliga...".

"No me pasé con Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid). Yo lo que hago es una valoración de unos hechos muy graves que ponían en peligro el ecosistema del fútbol nacional. Ante unos hechos así lo mínimo que podía hacer era lo que hice. No me arrepiento de nada. Yo defiendo a 40 clubes restantes que no estaban de acuerdo. A lo mejor los que tocaban las narices o más eran Madrid, Barcelona y Juventus. El concepto de la Superliga es para que el futbol gire en torno a grandes clubes y que el resto seamos unas comparsas", añadió.

"Yo no soy un empleado de Florentino o de (Joan) Laporta. Soy un empleado de una institución que está por encima. No estoy parea hacer lo que quieran dos clubes totalmente equivocados. Estoy para hacer lo que el porcentaje mayoritario restante demande. Lo que echo de menos es al Madrid y al Barcelona en las denuncias contra los clubes estado. Jamás se adhirieron a nuestras demandas", dijo.

Respecto al papel de la FIFA en la creación de la Superliga, Tebas dijo que Gianni "Infantino (presidente) estaba conchabado con la Superliga".