16 casos y un hospitalizado

El Fuenlabrada elevó hasta un total de 16 casos los registrados por Covid-19 en el club tras los resultados recibidos de los PCR realizados por la Xunta de Galicia, uno de los cuales tuvo que ser trasladado a un hospital de La Coruña tras sentirse “indispuesto”, aunque su estado no reviste gravedad.

“Un jugador del Fuenlabrada se ha sentido indispuesto y ha sido trasladado al hospital de La Coruña. No reviste gravedad y se ha decidido trasladarle al hospital por precaución”, señaló el equipo en un comunicado. Asimismo, el conjunto madrileño pidió a los medios de comunicación que respeten la identidad del afectado y “mucha prudencia” a la hora de informar de la salud de los mismos, si bien los casos van en aumento. Si el jueves eran 12 los jugadores que habían dado positivo por coronavirus en su expedición, ahora ascienden hasta 16 los contagiados, sumando los que no viajaron al partido aplazado el pasado lunes contra el Deportivo. En concreto, 12 de los 16 positivos se encuentran en la expedición que viajó a tierras gallegas, mientras que los otros cuatro corresponden a miembros de la entidad que se quedaron en la capital de España.

Dentro de los nuevos cuatro casos detectados en los test realizados por la Xunta de Galicia hay un quinto “inconcluyente”. La expedición del Fuenlabrada que se despazó a La Coruña se encuentra confinada en el hotel de concentración.

Ayer se supo también que el médico del club fuenlabreño no viajó con el equipo, quedándose en Madrid, y es el doctor del Deportivo, Carlos Lariño, quien presta ayuda a los jugadores del Fuenlabrada. El galeno relató, en declaraciones a Radio Galega, que no ha accedido a las habitaciones que ocupa el Fuenlabrada en una de las plantas del hotel de cinco estrellas en el que se alojan, pero sí ha pasado por esas instalaciones para acercarles “algunos medicamentos y productos de higiene personal”.

Lariño precisó que el Fuenlabrada no tiene doctor en la concentración, algo de lo que se enteró el martes por la mañana. “Me entero de eso por un jugador del Deportivo. Lo llamé, porque tenemos los teléfonos de todos, le pregunté por eso y le dije que no se preocupara, que lo que le hiciera falta que me avisara”, señaló. Sobre ello consideró que el hecho de que la plantilla se desplazara sin un médico en la expedición “normal no es”, sino algo “excepcional”. El Dépor aportará como prueba este detalle.