La Media Maratón Sevilla–Los Palacios reúne este domingo a casi 2.200 corredores

Chiki Pérez entra en la meta como ganador en la pasada edición de la Media.

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ultima los preparativos para la 46ª Media Maratón Sevilla–Los Palacios y Villafranca, la prueba decana del atletismo andaluz, que se disputará este domingo 14 de diciembre y que reunirá a casi 2.200 corredores, superando las cifras de la pasada edición.

Considerada una de las citas más veteranas y emblemáticas del calendario andaluz y nacional, la prueba volverá a unir Sevilla con Los Palacios y Villafranca a lo largo de sus 21.097 metros homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). La salida estará situada en la Carretera Isla Menor (Bellavista-Sevilla) y la meta en las inmediaciones de la Plaza de Andalucía, que se transformará en un gran espacio festivo. El tiempo máximo para completar el recorrido será de 2 horas y 15 minutos.

El atleta Paco García Sanguino portará el Dorsal 0, que distingue a quienes representan los valores y el espíritu de la prueba. Entre los deportistas destacados inscritos figuran Juan Antonio Pérez Moreno “Chiki Pérez”, ganador de la edición anterior (1:03:18); Tamara Pérez Mera, campeona en 2024 (1:17:44); Bilal Marhoum, segundo clasificado en la última edición; Mónica Gutiérrez Pagador, segunda clasificada en 2024; y José Manuel Quintero Macías, campeón del mundo en silla de ruedas.

Respecto a los atletas locales, repetirán participación los primeros clasificados de la pasada edición: Miguel Galán Páez (categoría masculina), Claudia Romero Muñoz (categoría femenina) y Enrique Bernal Romero, referente del atletismo palaciego.

Valor histórico y deportivo

El alcalde Juan Manuel Valle destacó el valor histórico y deportivo de la Media Maratón Sevilla–Los Palacios y Villafranca, “motivo de orgullo para Los Palacios y Villafranca, un evento festivo en el que participa todo el pueblo”. El regidor agradeció la implicación de clubes, deportistas, voluntariado, patrocinadores, fuerzas de seguridad y equipos técnicos.

Valle subrayó, además, el crecimiento del atletismo local, la labor de cantera y la dimensión inclusiva de los clubes del municipio, así como el impacto económico que la prueba genera cada año en el comercio y la hostelería.

Una imagen de la salida de la pasada edición con más de 2.000 atletas. / M. G.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a llenar las calles este domingo:

“Volquémonos como siempre. Hagamos que vuelva a sentirse ese calor humano inigualable que distingue a Los Palacios y Villafranca. Disfrutemos de un gran día de deporte”.

La organización mantiene su compromiso con la inclusión. Los menores con diversidad funcional podrán participar de manera no competitiva, acompañados por un adulto impulsor acreditado y utilizando sillas deportivas todoterreno.

Autobús entre la salida y la meta

Para facilitar la movilidad, se habilitarán 800 plazas gratuitas de autobuses lanzadera entre Los Palacios y Villafranca (zona de Cuatro Vientos) y la salida en Sevilla, entre las 8:00 h y 9:30 h, con una frecuencia aproximada de 15 minutos.

Los corredores dispondrán de guardarropa, aseos, vestuarios, cronometraje por chip y servicio de fisioterapia en meta. El recorrido contará con puntos de avituallamiento en los km 5, 10, 15, 17,5 y en meta, además de zonas de reciclaje.

La prueba estará controlada por jueces de la RFEA. Será motivo de descalificación no portar el dorsal visible, no respetar el recorrido establecido o mantener comportamientos antideportivos. La carrera sólo podrá modificarse o suspenderse en caso de riesgo para la integridad física o de emergencia civil.

El cartel de la Media Maratón Sevilla Los Palacios y Villafranca 2025. / M. G.

En la categoría general masculina y femenina, los premios serán de 1.000 € para el primer clasificado; 500 € para el segundo; 300 € para el tercero; 200 € para el 4.º, 5.º y 6.º; y 100 € para el 7.º, 8.º, 9.º y 10.º. También se entregarán premios por categorías de edad, atletas locales, deportistas con discapacidad y clubes con mayor participación en meta. Además, se establece un premio especial de 1.500 € para quien logre batir los récords de la prueba.

Los premios no serán acumulables con los de la clasificación general, salvo en el caso de los atletas locales. Todos los corredores que completen el recorrido recibirán medalla conmemorativa y bolsa del corredor.

Información y clasificaciones en https://mediamaraton.lospalacios.org/