Sufrida victoria del Aluminios Galisur en Cuenca (1-3)

El Aluminios Galisur sigue con su inmaculada racha de triunfos en la Primera División del voleibol español y este sábado se impuso al Hervás de Cuenca por 1-3 en un nuevo partido disputado lejos de Utrera. El marcador fue claro, pero no indica fielmente las dificultades que tuvieron los visitantes para sumar nueva nueva victoria al casillero.

En la previa de este encuentro el capitán, Sergio Bruque, advertía de que se enfrentarían a uno de los equipos más ordenados del subgrupo y que no sería nada fácil conseguir los tres puntos en el campo de Hervás Cuenca. Nada más ajustado a la realidad, los de Flavio Calafell tuvieron que remar a contracorriente para hacer frente a un equipo muy sólido y que en más de una ocasión logro tener contra las cuerdas a los visitantes.

Los conquenses no habían encajado aún una derrota como locales, era la primera vez que estos dos equipos se veían las caras y la jornada del sábado dejó entrever de lo que son capaces, desplegando un voleibol de máxima categoría.

El encuentro comenzó favorable para los locales, que se mostraron muy sólidos desde el comienzo del partido y no regalaron nada a los utreranos. Presionaron con el servicio a la recepción de Aluminios Galisur, que sufría para conseguir un juego fluido. Aprovechando los errores de los visitantes, Hervás Cuenca consiguió distanciarse por primera vez al 8-5 a favor. El trabajo de defensa y contraataque del equipo local hacia mella en el conjunto utrerano que peleaba por no perder el set pero el marcador se distanció hasta el 17-12.

Flavio Calafell aprovechó su primer tiempo técnico solicitado para intentar reordenar al equipo que no lograba encadenar buenas acciones y regalaba muchos puntos al equipo rival con errores no forzados, aun así fueron capaces de igualar el marcador a 20-20, esta remontada no fue suficiente para frenar el juego local y los utreranos perdieron el primer set 25-22.

El segundo set la cara de los utreranos fue totalmente diferente, consiguieron sentirse cómodos con su juego y comenzaron a tener el dominio del parcial desde el comienzo. Pagaron caros los errores del primer set pero en el segundo Aluminios Galisur se mostró más solido para adelantarse hasta el 12-18. Los utreranos recuperaban las buenas sensaciones y pese al esfuerzo local igualaron el marcador con un 17-25 a favor.

Con el 1-1 en el marcador comenzó un nuevo encuentro para ambos equipos. Los conquenses mostraron un gran nivel de defensa frente a los intentos de Aluminios Galisur en distanciarse de sus rivales. Una mala rotación hizo pasar del 5-10 al 12-10 para los locales que no bajaron su rendimiento durante el encuentro. La solidez y experiencia de los visitantes fue decisiva para conseguir vencer el segundo set, lo que les aseguraría puntuar en tierras conquenses y los adelantaba 1-2.

No iban a dar por perdido el partido los locales, que seguían poniendo en dificultad a los de Calafell. No se perdió la paciencia en el equipo visitante, supieron aguantar con inteligencia las arremetidas rivales para intentar cerrar el partido y conseguir la importante victoria de 3 puntos. Agónico final de partido tras la remontada local del 17-23 al 22-23 pero los de Utrera tras dos grandes acciones de bloqueo finalizaron el partido con el 23-25 final.

Brillante encuentro el que se pudo ver el sábado y que refuerza a Aluminios Galisur que consiguen traer la victoria de vuelta a Utrera sabiendo sufrir como un gran equipo.

Tras esta importante victoria el equipo se mantiene líder con 18 puntos de 18 posibles y dos sets cedidos en seis encuentros. La próxima semana recibirán a CVS Soller, rival directo en la candidatura a la primera plaza que volverá a enfrentar a los utreranos con intención de revertir el resultado negativo que obtuvieron hace 2 fines de semana.