Demasiado Atarfe para el Mairena Voley (3-0)

El Mairena Voley Club disputó en la tarde del viernes la decimoquinta jornada del campeonato de Superliga Femenina 2 ante el segundo rival más fuerte de la categoría, el CDU Atarfe. Tras una derrota dura la semana pasada ante el Mintonette de Almería en casa, las de Alejandro Terrero buscaban esta oportunidad para reivindicarse y recuperar sensaciones de cara al tramo final de la competición. Al otro lado de la red le esperaba un Atarfe al que le acompañaría el calor de su público. Este choque andaluz tuvo un tono especial por dos motivos, por el puente de Andalucía y por tener de nuevo público en la grada. Se jugó a las 19 horas en el Pabellón Municipal 1º de Mayo de Atarfe, y se saldó con derrota mairenera por 3-0.

El encuentro comenzó muy igualado para ambos conjuntos, con un intercambio de golpes en el que ningún equipo podía distanciarse debido a que el otro no lo permitía. Fue a partir del punto 7 cuando las locales consiguieron un parcial de tres que no era para nada decisivo tal y como transcurría el encuentro. Volvería a acercarse el Mairena Voley Club en el marcador, en un primer set muy competido por parte de ambos conjuntos, en el que la diferencia de Atarfe a Mairena no superaba los cuatro puntos. Llegando al final del set, las granadinas se hicieron con el control del mismo, pero el club sevillano tendría unos buenos minutos finales, aunque ello no fue suficiente. Finalmente, se impuso Atarfe con un final de punto ajustadísimo y un resultado de 25-23.

El segundo set comenzó como el primero, con los dos equipos muy enchufados y un Mairena Voley Club en busca de la igualada. Las de Terrero tuvieron una ventaja momentánea al principio que poco a poco fue disminuyendo el equipo de Atarfe, cuyas jugadoras se distanciarían en un parcial de cinco y tomarían el control del set a medida que éste avanzaba. A pesar del buen juego de las visitantes, las imprecisiones y el buen ataque de las locales las condenaron a una nueva derrota de set, esta vez por 25-18.

Comenzaba el set de partido, la última oportunidad del equipo sevillano de poder remontar. De nuevo, las guerreras azules comenzaron el set muy enchufadas y por delante, pero continuaba la igualdad. Parecía que éste podía ser el set para acortar distancias para las visitantes. Con un parcial de ventaja de cuatro, el Mairena Voley Club dominaba gran parte del set hasta que el Atarfe volvió a igualarlo en el ecuador del mismo.

Éste sería el punto más disputado, ya que la igualdad se repartiría aún más que en los anteriores sets, llegando a un final muy disputado y unos minutos muy emocionantes para el espectador. Finalmente fue Atarfe quién culminó el set con una victoria por 3-0 con varios puntos finales consecutivos. El resultado del set fue 25-21.

La próxima semana, el Mairena Voley Club tendrá la oportunidad de romper esta racha de dos partidos sin puntuar. Su rival será el OPDEnergy Benidorm, y lo esperará en el Pabellón Marina Alabau de Mairena del Aljarafe el próximo sábado 6 de marzo, a las 17:00 horas.