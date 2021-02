El Mairena Voley recupera el partido aplazado con un contundente triunfo (3-0)

El Mairena Voley Club disputó en la tarde del sábado en su fortín, el pabellón Marina Alabau, la jornada aplazada a comienzos de año ante el Familycash Club Voleibol Xátiva. El equipo mairenero venció por 3 a 0.

El primer set comenzó muy igualado y ningún equipo tomaba ventaja, pero pronto el Mairena Voley Club demostró su buen juego ofensivo y se hizo con una diferencia de 6 puntos por medio de diferentes errores en la saque y en el ataque de sus rivales, y también gracias a puntos en ataque y en el bloqueo. Con un parcial de 10-4 llegó el primer tiempo muerto solicitado por el entrenador de las visitantes.

Las valencianas intentaron volver a meterse en el duelo, aunque sus errores en el saque y la defensa llevaron de nuevo la ventaja de las guerreras maireneras hasta los 7 puntos. Con 20-13, el MVC no tardó en llevarse el primer punto del choque aprovechando un saque efectivo, y un bloqueo y ataque excelentes. El resultado del set fue un contundente 25-14.

El segundo set empezó con puntos rápidos para ambos equipos pero el Mairena Voley Club no tardó en volver a aprovechar los fallos de sus rivales para lograr una diferencia de 4 puntos a su favor, aunque las de Xátiva la redujeron a 2 antes de un nuevo tiempo muerto, tras el cuál las guerreras no dieron opción a sus rivales y se pusieron 9 arriba gracias a puntos en ataque y en bloqueo. Los puntos finales tuvieron el sello del club local, que no tardó en imponer su ley y poner el 2 a 0 con un resultado de 25-13.

El tercer y definitivo set se inició con una rápida diferencia de 4 puntos para las maireneras, aunque las visitantes pronto la redujeron a uno. Instantes después, el club local volvió a establecerse 4 arriba y no permitió a las visitantes desplegar su juego ofensivo hasta la mitad del juego, cuando empataron a 14 y se pusieron por delante, aunque las locales no tardaron en empatar. Con 20 a 18 se llegó a los puntos finales, y el equipo sevillano no tardó en poner el 3-0 y hacerse con la victoria. El resultado final del set fue 25-19.

Durante el choque, el entrenador del equipo sevillano apostó por la cantera a la hora de hacer las sustituciones y la juvenil Belén Corral debutó en la Superliga Femenina 2, realizando una buena actuación. Por su parte, la también canterana Natalia Ávila fue la máxima anotadora del choque con 15 puntos.

Esta tercera victoria consecutiva en el fortín mairenero deja a las de Alejandro Terrero en el quinto puesto con 22 puntos. El próximo sábado, a las 17 horas, se enfrentarán en casa ante el Mintonette de Almería, 9º en la tabla con 8 puntos.