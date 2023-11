Aleix García: "Estar con estrellas a los 18 años me hizo pensar que lo tenía hecho”

Para convertir un sueño en realidad hay futbolistas que tocan fondo; es el caso del referente del Girona. Del estrellato a verse cedido, desterrado en el Royal Excel belga y el Dinamo de Bucarest rumano, fue la clave del cambio de Aleix García. Recurrió a la ayuda de un psicólogo, maduró y desde su regreso al Girona, todo ha ido en continuo crecimiento hasta llegar a la selección,

–Se ha convertido en el primer futbolista del Girona llamado por la selección española.

–Muy contento, orgulloso porque esta temporada el club y el equipo se merecía un premio así. Con muchas ganas de disfrutar de esta experiencia que puede ser única y aprovechar lo que me de el entrenador para demostrar que puedo venir más veces.

–¿Lo sentía cercano o pensaba que era un sueño inalcanzable?

–Sinceramente sí, estar ya en la prelista me hizo pensar que tenía oportunidades. Me focalicé en esos partidos posteriores para hacerlo bien, a ver si sonaba la flauta y me llamaba Luis. Así ha sido y estoy viviendo un sueño.

–¿Qué significa en lo personal para Aleix dar este salto?

–Significa mucho, he pasado por épocas más complicadas y ahora me está tocando vivir la cara buena de la moneda. Quiero disfrutarlo porque vengo de hacer muchos esfuerzos y ahora, por fin, está llegando el premio.

–Esos esfuerzos comenzaron siendo un niño y eran compartidos con sus padres con muchos kilómetros de viajes...

–Eran cien de ida y otros cien de vuelta tres días por semana. Me tocaba salir una hora antes del colegio y después recuperarlo en casa. Momentos complicados que ahora recordamos con alegría. Todo lo que estoy consiguiendo ahora es gracias a lo que ellos hicieron en esos años.

–Su llegada a la élite fue muy precoz, ¿qué aprendió?

–Quemé etapas muy rápido y a lo mejor me hizo confundirme un poco. Experiencias que nunca olvidaré, como mi debut con Marcelino en San Mamés, luego, cuando me fui a la Premier, debutar con Pep y disfrutar un año entero con grandes estrellas siempre lo llevaré en el recuerdo. A partir de ahí hicimos unos movimientos que no estaban acorde a lo que esperaba, pero al final, si estoy a este nivel ahora, es por aquellos movimientos que pensaba no me beneficiaban. Me hizo madurar.

–¿Qué provocó que sintiera que tocaba fondo?

– Me llegó todo muy rápido, estar con grandes estrellas a los 18 años hizo que me confundiese, pensaba que ya lo tenía todo hecho y me tocó vivir esa cara de la moneda en la que no estás tan contento, fuera del foco. Me sirvió para madurar fuera del campo y desde ahí trasladarlo al campo. Las experiencias en Bélgica y Rumanía fueron complicadas a nivel personal y futbolístico. Lo superé junto a mi pareja y mi familia.

–¿En qué momento sintió que debía cambiar?

–Era más a nivel mental que futbolístico. El fútbol lo tienes o no, y siempre lo he tenido, pero a nivel mental debía ser más maduro. Fui consciente de que o me trabajaba las cosas o no me iban a llegar. Esos momentos me hicieron verlo definitivamente y, a partir de ahí, la vuelta a Girona en Segunda, conseguimos el ascenso y ya todo para arriba sin mirar si hay techo o no. Tengo ganas de seguir disfrutando y ver hasta dónde podemos llegar.

–¿Qué representa Míchel para Aleix?

–Para mí es un entrenador especial, desde el primer día me dio esa confianza que un jugador necesita para soltarse, disfrutar, demostrar su mejor nivel. Con su confianza me he desarrollado como jugador para hacer grandes cosas. Conseguimos el ascenso la primera temporada y no ha cambiado nada. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí porque gracias a él he sacado mi mejor versión.

–¿Por qué suele decir que mantienen una relación amor-odio?

–Porque sé que me quiere mucho y yo a él, pero tenemos siempre esas broncas por su parte que siempre me intenta corregir, apretar para que sea mejor cada día, en cada entrenamiento. Tenemos una relación muy especial.