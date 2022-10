Alexia Putellas, la personalidad de la doble Balón de Oro

Alexia Putellas es historia viva del fútbol femenino español y mundial. La jugadora del FC Barcelona ha conquistado su segundo Balón de Oro, además de manera consecutiva, algo que no había conseguido ninguna futbolista, sí lo hicieron algunos jugadores masculinos (Johan Cruyff, Kevin Keagan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco Van Basten, Cristiano Ronaldo y Leo Messi). “Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. Cuando hace un año conseguí ganar el primero me propuse intentar mejorar ese año para ponerlo al servicio del equipo y verlo recompensado de esta manera me enorgullece. Sin duda, sin mis compañeras esto no sería posible, no estaría aquí. Quiero agradecer también al cuerpo técnico, al entrenador, a esas personas que me ayudan a mejorar día a día y que se comprometen conmigo para conseguir eso”, manifestaba tras recoger el galardón.

Putellas ha conseguido el tercer Balón de Oro para el fútbol español, el segundo en su cuenta particular. Anteriormente, en 1960 lo conquistó Luis Suárez. La jugadora mantiene en su memoria el consejo que recibió de Suárez tras lograr su primer Balón de Oro. “Este Balón de Oro no es tu meta sino tu salida”, una frase que ha servido de inspiración para la futbolista del FC Barcelona.

Los registros de Alexia Putellas en la pasada temporada, que es la que se tiene en cuenta para otorgar el galardón, son impresionantes. Ha ganado el triplete a nivel nacional con su equipo (Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España). A ello hay que sumar el subcampeonato en la Champions League y el billete para el Mundial 2023 con la selección española. Sus números individuales también son fantásticos. Putellas disputó 43 partidos, anotando 34 goles y dando 21 asistencias. Pese a no lograr la victoria final en la Champions League, fue la máxima goleadora y la MVP de la competición.

La delantera del FC Barcelona ha reconocido que esta vez no las tenía todas consigo, debido a la lesión que le impidió jugar la Eurocopa. “Gracias a France Football y a los miembros del jurado. Para ser sincera, el 5 de julio cuando me rompí la rodilla creía que esto no sería posible porque creía que se iba a recordar lo más reciente que fue la Eurocopa”, reseñaba. Putellas, que se lesionó de gravedad con la selección española, ha sido la primera futbolista española en llegar a las 100 internacionalidades con España. El récord lo consiguió unos días antes de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. “Espero que la próxima vez que tenga que hablar sea de nuevo en el campo, ganando como a mí me gusta”, aclaraba.

El crecimiento de Alexia también es palpable fuera de los terrenos de juego. Es imagen promocional de Nike, Visa, Hublot, Cupra, entre otras marcas. Cuenta con 2,2 millones de seguidores en Instagram y tiene previsto estrenar una docuserie para finales de noviembre.

Alexia Putellas es natural de Mollet del Vallés (Barcelona). A sus 28 años ha pasado por las filas del Espanyol, Levante y FC Barcelona, donde milita desde el año 2012 y su lugar de formación. Una de las terapias que utilizó para superar la pérdida de su padre fue el fútbol. Es la futbolista mejor pagada de su equipo, con un salario que oscila los 150.000 euros anuales. Putellas siempre ha sido muy discreta con su vida privada. No se le conoce pareja y su mejor compañera en el vestuario es Jennifer Hermoso, con quien ha compartido viajes y experiencias más allá del fútbol profesional.