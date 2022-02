All Star NBA 2022: el fin de semana de las estrellas vuelve a escena cargado de novedades

Llega uno de los fines de semana marcados en rojo en el calendario de la temporada NBA. Además de marcar un pequeño ecuador en la temporada regular, los All Star acostumbran a regalar estampas que quedan para el recuerdo. Tras un año 2021 en el que, debido a la pandemia, el evento se concentró en una sola jornada, vuelve el fin de semana de las estrellas con más fuerza que nunca.

La edición número 71 del All Star se celebrará en la ciudad de Cleveland, la casa de los Cavaliers. Del 18 al 20 de febrero, se celebrarán los partidos de los más nuevos de la liga, los concursos y, para concluir, el All Star Game, mejor conocido como el partido de las estrellas.

Grandes novedades en el Rising Stars

El Clorox Rising Stars abre el fin de semana de las estrellas a las 3:00 de la madrugada del 18 al 19 de febrero. Esta competición es una de las que más ha readaptado su formato para hacer que se más atractiva a los espectadores. Se acabó el partido entre jugadores estadounidenses y del resto del mundo.

El nuevo formato implica la creación de cuatro equipos entre jugadores de primer (rookie) y segundo año (sophomores), más otros cuatros jugadores procedentes de la G-League. El formato será 'una carrera hacia los 75 puntos', un homenaje a las 75 temporadas de la NBA. Las semifinales se juegan a 50 puntos y la final a 25.

Las leyendas del baloncesto Rick Barry, Isiah Thomas, Gary Payton y James Worthy pasan a ser entrenadores por una noche para cada uno de los cuatro equipos. Estos son sus participantes:

Team Rick Barry : Cade Cunningham, Evan Mobley, Franz Wagner, Alperen Sengun (rookies), Isaac Okoro, Jae'Sean Tate (sophomores) y Dyson Daniels (G-League).

: Cade Cunningham, Evan Mobley, Franz Wagner, Alperen Sengun (rookies), Isaac Okoro, Jae'Sean Tate (sophomores) y Dyson Daniels (G-League). Team Isiah Thomas : Precious Achiuwa, Desmond Bane, Saddiq Bey, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Isaiah Stewart (sophomores) y Jaden Hardy (G-League).

: Precious Achiuwa, Desmond Bane, Saddiq Bey, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Isaiah Stewart (sophomores) y Jaden Hardy (G-League). Team Gary Payton : Scottie Barnes, Ayo Dosunmu, Chris Duarte (no jugará por lesión), Davion Mitchell, Jonathan Kuminga (reemplaza a Chris Duarte) (rookies) LaMelo Ball, Jaden McDaniels (sophomores) y Scoot Henderson (G-League).

: Scottie Barnes, Ayo Dosunmu, Chris Duarte (no jugará por lesión), Davion Mitchell, Jonathan Kuminga (reemplaza a Chris Duarte) (rookies) LaMelo Ball, Jaden McDaniels (sophomores) y Scoot Henderson (G-League). Team James Worthy: Josh Giddey, Jalen Green, Herbert Jones, Jalen Suggs (rookies), Tyrese Maxey, Cole Anthony (sophomores) y MarJon Beauchamp (G-League).

La primera semifinal se disputa entre el equipo de Rick Barry y el de Gary Payton, a la vez que los equipos de James Worthy e Isiah Thomas se ven las caras por un puesto en la final.

Entre las dos semifinales, hay otra gran novedad denominada como Clutch Challenge. Consiste en una competición de tiro cronometrado en la que ocho jugadores de NBA y G-League, divididos en cuatro equipos de dos, compiten por repetir algunos de los tiros más icónicos de toda la historia de los playoffs de la NBA.

El formato de esta competición consiste en que cada equipo tiene un balón compartido y sus jugadores deben alternar para que ninguno tire en dos ocasiones consecutivas. El primer equipo tiene un minuto y medio para hacer un tiro desde cada uno de los cinco lugares. Según la marca que el primer equipo haga, el segundo tendrá que batir más o menos. Estos son los participantes del concurso:

Equipo 1: Desmond Bane y Tyrese Haliburton.

Equipo 2: Scottie Barnes y Chris Duarte.

Equipo 3: Josh Giddey y Evan Mobley.

Equipo 4: Michael Foster Jr. y Fanbo Zeng (G-League).

Noche de concursos: grandes cambios en la prueba de habilidades

El primer concurso de la noche es el de habilidades, el aperitivo perfecto para el de triples y el de mates, grandes atractivos de la noche del sábado. En España, la noche de concursos comienza durante la madrugada del sábado al domingo a las 2:00.

El cambio de formato viene en la composición de los participantes para el concurso de habilidades. La NBA ha decidido que se conformen tres equipos para la competición. Los equipos son: Antetokounmpos, Cavs y Rooks.

Antetokounmpos : está formado por los hermanos del mismo apellido, Giannis (Milwaukee Bucks), Thanasis (Milwaukee Bucks) y Alex (G-League).

: está formado por los hermanos del mismo apellido, Giannis (Milwaukee Bucks), Thanasis (Milwaukee Bucks) y Alex (G-League). Cavs : son las estrellas locales del All Star, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen.

: son las estrellas locales del All Star, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen. Rooks: como su propio nombre indica, tres de los mejores novatos de toda la temporada, Cade Cunningham, Scottie Barnes y Josh Giddey.

El segundo concurso de la noche es uno de los más históricos: el concurso de triples. En la edición de 2022 no hay ningún cambio respecto a años anteriores. Los participantes de la velada son los siguientes:

Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

(Memphis Grizzlies) Luke Kennard (Los Angeles Clippers)

(Los Angeles Clippers) Zach LaVine (Chicago Bulls)

(Chicago Bulls) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

(Minnesota Timberwolves) Trae Young (Atlanta Hawks)

(Atlanta Hawks) CJ McCollum (New Orleans Pelicans)

(New Orleans Pelicans) Patty Mills (Brooklyn Nets)

(Brooklyn Nets) Fred VanVleet (Toronto Raptors)

Por último, el concurso que cierra la noche es el de mates. Michael Jordan, Zach Lavine, Dominique Wilkins, Nate Robinson, Dwight Howard, Vince Carter... son algunos nombres propios del concurso más carismático de todo el baloncesto. Aunque en esta ocasión (algunos por razones obvias) no están entre los candidatos a ganar el concurso, ciertos jugadores buscan heredar la corona que tuvieron en su día los mencionados anteriormente:

Cole Anthony (Orlando Magic)

(Orlando Magic) Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Jalen Green (Houston Rockets)

(Houston Rockets) Obi Toppin (New York Knicks)

Llega el partido de las estrellas: las bases del partido y su renovado trofeo

La NBA decidió para el All Star de 2020 que cambiarían las reglas del partido de las estrellas para darle un nuevo look y mayor competitividad. La liga lo consiguió, aunque aun hay muchos que no terminen de acostumbrarse a este formato poco tradicional. En resumen, estas son las reglas del partido del All Star:

Los primeros tres cuartos se juegan como si fueran ' mini-partidos ' en los que cada cuarto cuarto comienza 0-0 con una duración de 12 minutos. El ganador de cada cuarto decide a qué entidad benéfica dona cierta cantidad de dinero.

' en los que cada cuarto cuarto comienza 0-0 con una duración de 12 minutos. El ganador de cada cuarto decide a qué entidad benéfica dona cierta cantidad de dinero. Al llegar al último cuarto, se elimina el tiempo para establecer un objetivo de anotación. La cifra a llegar es la suma de los puntos del equipo que mas haya hecho más 24 puntos adicionales. Este 24 es en honor del fallecido Kobe Bryant, que portó ese dorsal.

La NBA ha trabajado en renovar cierto trofeos para la edición 2022 del All Star. El que más ha cambiado es el Trofeo Kobe Bryant, que se le otorga al MVP del partido de las estrellas. El nuevo trofeo representa hitos de la carrera del que fuera jugador de Los Angeles Lakers.

El trofeo comienza con una base de ocho lados, representando las ocho décadas del All Star y un guiño al dorsal que llevó Kobe Bryant durante cierto tramo de su carrera. Las 18 estrellas representan el número de veces que Bryant fue seleccionado para el All Star. El trofeo está lleno de guiños a Kobe hasta llegar a los dos MVPs de las Finales que ganó en 2009 y 2010.

Team LeBron vs. Team Durant: los participantes de cada equipo

Hace unos años, el formato de conferencia oeste y este se vio relegado a uno en los que los jugadores con más votaciones cada conferencia eligieran tanto a los titulares como a los suplentes. En este caso, LeBron James fue el más votado de la conferencia oeste y Kevin Durant, a pesar de que no podrá jugar, fue elegido el capitán de la este. Estos son los titulares del All Star Game:

Team Durant : Trae Young, Ja Morant, Andrew Wiggins, Jayson Tatum (reemplaza al lesionado capitán Kevin Durant) y Joel Embiid.

: Trae Young, Ja Morant, Andrew Wiggins, Jayson Tatum (reemplaza al lesionado capitán Kevin Durant) y Joel Embiid. Team LeBron: Stephen Curry, DeMar DeRozan, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic.

Tras elegir el equipo titular, Durant y James se repartieron el banquillo con la curiosidad de que el jugador de Brooklyn Nets parecía evitar elegir a su ya antiguo compañero, James Harden, que emprendió el camino hacia Philadelphia. Estos son los suplentes de cada equipo:

Team Durant : Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Zach Lavine, Dejounte Murray, Khris Middleton, LaMelo Ball y Rudy Gobert.

: Devin Booker, Karl-Anthony Towns, Zach Lavine, Dejounte Murray, Khris Middleton, LaMelo Ball y Rudy Gobert. Team LeBron: Luka Doncic, Darius Garland, Chris Paul, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Fred VanVleet y Jarrett Allen (sustituto de James Harden).

Horario y dónde ver por televisión el All Star

El partido de las estrellas entre el Team Durant y el Team LeBron está programado para las 2:00 de la madrugada del domingo 20 al lunes 21 de febrero. En España, la cadena que posee los derechos televisivos de todo lo que sucede en la NBA es Movistar+. Todo el evento se puede ver a través de su canal Vamos, incluido en la mayoría de los paquetes de la compañía.