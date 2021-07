Atrapa la pelota de béisbol al vuelo con la niña en brazos, pero de lo que se alegra es de salvar la cerveza

La camiseta de Messi, la raqueta de Nadal, las zapatillas de Pau Gasol...Miles de aficionados al deporte sueñan con vivir situaciones especiales cuando asisten a eventos deportivos. Que sus ídolos se detengan y accedan a firmarles un autógrafo o hacerse un selfie con ellos. En el deporte americano una de las liturgias sagradas cuando asistes a un partido de béisbol es la de ser capaz de cazar al vuelo una bola que sale del campo después de ser bateada en forma de home run.

Da igual de qué forma tengas que hacerlo y a qué debas renunciar...si la pelota pasa cerca de tu zona, debe ser tuya. Incluso por encima de la integridad física de tu hija pequeña. Eso es lo que debió pensar este aficionado de los Arizona Diamondbacks, que logró atrapar la pelota de béisbol al vuelo, pese a que sostenía con un brazo a su hija y con el otro un vaso de cerveza...y en ningún momento soltó el vaso de cerveza.

This is the most amazing dad shit I’ve ever seen. Dude let the baby go, caught the ball, recovered the baby mid air, only spilled a drop of beer and the baby didn’t drop the bottle.Legendary! pic.twitter.com/b25m1gNX5v