El Bádminton Rinconada queda encuadrado en el Grupo 1 del Campeonato de Europa de Clubes

El Club Bádminton Rinconada ya conoce los tres rivales con los que peleará por conseguir el billete a la fase final del Campeonato de Europa de Clubes. El sorteo de la Champions del bádminton europeo no ha sido especialmente favorable a los de Antonio Molina, que han quedado encuadrados junto al favorito, el CB Chambly Oise que fue medalla de plata en el último campeonato en 2019.

Aún el calendario por definir, los encuentros de la fase de grupo se disputarán el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio en la localidad polaca de Bialystok. Con el calendario aún por decidir, los rinconeros, a parte de enfrentarse al campeón francés, lo harán frente a uno de los dos equipos anfitriones, el OSSM - SMS Bialystok, el campeón polaco y con el que el Rinconada, a priori, medirá sus opciones de pasar entre los dos primeros del grupo para pasar a cuartos de final. También deberá enfrentarse al campeón portugués, el Che Lagoense, un equipo que se estrena en el viaje europeo.

Para Antonio Molina, al contrario de lo que pueda parecer, no ha sido un mal sorteo. Según el técnico, es positivo "haber quedado encuadrados en el grupo donde se encuentra el Chambly Oise, pues es el gran favorito para llevarse el título y, al enfrentarnos en la fase de grupos no lo haríamos más hasta una hipotética semifinal o incluso final, dependiendo del sorteo final". Respecto al devenir del sorteo, en líneas generales, Antonio Molina valora su grupo y el resto de la competición: "nuestro grupo es un grupo donde nos vemos con posibilidades. Aunque va a estar difícil robar la primera plaza al conjunto francés, creo que nos jugaremos el segundo puesto con los polacos, que sin conocer mucho de ellos parecen ser un equipo interesante. Respecto a los portugueses, a priori no parecen ser una amenaza considerable para pasar de grupos. Los demás grupos son distintos. En el caso del grupo 2 donde se encuentra el otro equipo español, el Recreativo IES La Orden, parece un grupo asequible y no pasará apuros para pasar a la siguiente ronda. El grupo 3 no tiene a ningún rival fuerte más allá del conjunto lituano, ya que siempre son potentes y, sin embargo, el grupo 4 podríamos considerar el más duro debido a que se encuentra el campeón islandés, el campeón lituano, el campeón italiano y el campeón noruego, otro país a tener en cuenta".

Una vez visto el sorteo, Molina sigue creyendo en las posibilidades de hacer un buen papel: "nos mantenemos en la expectativa de pasar de fase de grupos y, según el cruce, pelear por la lucha de las medallas. Nos estamos tomando este Campeonato de Europa como una auténtica final, y la exigencia que nos estamos imprimiendo es máxima, pues no queremos desperdiciar esta gran oportunidad de volver a estar en el panorama europeo. Los partidos dictarán sentencia pero a priori nos vemos capaces de sorprender sin duda a todos y conseguir un gran papel en este campeonato".