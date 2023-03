El Cajasol Voley, a semifinales haciendo historia

El Cajasol Voley hizo historia con su triunfo por 3-1 frente al San Cugat con el que se metió en las semifinales de la Superliga Iberdrola, donde espera el Palma Voley. La mejor temporada de la historia del equipo de Dos hermanas sigue viva y tendrá, como mínimo, otro acto en Los Montecillos, que empujó a sus jugadoras en los peores momentos en una cita que dominó desde la seguridad en la recepción y los ataques de medina y Cerchio.

El conjunto sevillano era consciente de lo que se jugaba. La clasificación para unas históricas semifinales de la liga estaban en su mano y en Los Montecillos, al calor de su público no podía fallar. Pese a que esta temporada siempre ganó al San Cugat en los cuatro duelos disputados sin encajar ningún set, incluido el primero de esta eliminatoria de los play off en tierras catalanas (además de los dos de fase regular y otro de Copa de la Reina) no había confianza alguna en el cuadro nazareno y la concentración de las locales se dejó ver todo el encuentro, pese a lagunas, siempre al final de cada set, que le complicó a las de Ricardo Torronteras la vida más de lo esperado.

Es lo que le pasó en la primera manga, que dominaba desde su fortaleza en el bloqueo y una buena defensa que le permitía construir sus ataques con comodidad. Si el balón le llegaba en buena situación a Marina Sauceda, la colocadora distribuía bien la bola para que Cerchio y Winderlys Medina remataran con comodidad. Así, llegó a un 22-15 el equipo sevillano, pero lejos de cerrar el parcial sufrió cuando el bloqueo visitante empezó a funcionar para sumar cinco puntos seguidos y poner el 22-20 en el marcador. El tiempo muerto local permitió a las jugadoras tomar aire y Cerchio, tras una gran defensa de Medina, cerró la manga con un bloqueo (25-22).

La dinámica se repitió en el segundo set, pero con peor final. Mandaba en el marcador casi de forma plancentera el equipo sevillano, con un 16-9 que no hacía presagiar un final ajustado. Pero entró en barrena el Cajasol, con Medina siendo cazada una y otra vez por el bloqueo del San Cugat, con Saucedo sin conectar bien con Armer por el centro ni con Cerchio en la posición de opuesto, de manera que punto a punto se lo fueron creyendo las visitantes, que remontaron hasta el 20-21. El tiempo muerto local no funcionó esta vez y entre los ataques de Brun y los bloqueos de Berbel el san Cugat logró el primer set en toda la temporada ante el Cajasol (21-25).

No cambió el guión en la tercera manga. El Cajasol empezó con fuerza para abrir pronto brecha en el marcador, desde un mejor saque y cuando funcionaba la recepción. Así puso el 18-14 y después el 22-16. Tres puntos seguidos, con Brun liderando el ataque barcelonés, encendieron las alarmas y Torronteras paró el partido. Reaccionaron las suyas con un buen remate de Abner por el centro y Cerchio cerró el set con un potente remate desde la segunda línea (25-21) para dejar a su equipo a un paso de hacer historia.

Y esta vez no dio opciones el Cajasol, que no quería llevar la eliminatoria a un tercer partido, también en Los Montecillos. La buena recepción permitió al Cajasol Voley construir sus ataques y con Medina y Cerchio al frente el 15-8 a mitad de set parecía que el partido no se le escaparía al conjunto nazareno. El marcador siguió ampliándose y tanto un entrenador como el otro entendieron que la victoria se quedaría en Los Montecillos e introdujeron a jugadoras menos habituales hasta cerrar el set, el partido y el pase a las semifinales por 25-14. El líder Palma Voley espera en semifinales.