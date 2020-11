Chris Nikic, primer atleta con síndrome de Down en acabar un Ironman

Nadar 4 kilómetros, recorrer 180 en bicicleta y otros 42 de maratón no son absolutamente nada para Chris Nikic, el joven estadounidense de 21 años que se ha convertido en el primer atleta con síndrome de Down en completar la afamada prueba Ironman. Lo ha logrado en 17 horas y al cruzar la meta ha sido claro ante el mundo: "tú no puedes decirme lo que puedo y no puedo hacer".

Tras la línea de meta han sido centenares las personas que han querido felicitar la proeza de este joven que nunca se ha rendido ante los obstáculos que le ha ido poniendo la vida. Al primero que ha abrazado ha sido a su padre, la persona que más lo ama pero que también más le exige. "¿Creías que lo podías hacer? Lo sé", le decía al oído mientras lo abrazaba. Además, es consciente de que a partir de ahora su hijo es todo un ejemplo a seguir. "El resto de su vida habrá enseñado a otros que todo es posible".

A year ago I wrote “Chris World Champ”. Anything is Possible. https://t.co/iaU2qOmOcq — Chris Nikic (@ChrisNikic) November 8, 2020

Todo un ejemplo para los adolescentes

Los adolescentes viven inmersos en lo digital, las redes sociales absorben la mayoría de su tiempo y las metas y objetivos no van más allá del día a día. Para Nikic esto es un error y ahí esta su vida como ejemplo, siempre siguiendo los consejos de su padre: "mi papá dice que si te sientas en el sofá y juegas a videojuegos, nunca lograrás tus objetivos".

Chris se ha entrenado muy duro durante el pasado año para conseguir "lograr mis sueños y cuidar de mí mismo, y que puedo inspirar a otros como yo a perseguir sus sueños". Sin lugar a dudas, este joven ha hecho sus sueños realidad gracias al apoyo de los suyos y de un compañero de Special Olympics que lo ha acompañado durante la competición.

Ahora, más calmado tras su proeza sigue pensando en los próximos retos que la vida le pondrá en el camino. Ahora bien, tiene muy claro que es un ejemplo para los jóvenes, unos jóvenes que podrán decir "a sus padres que quieren ser como yo". Por último y ante tanto sueño cumplido, a Chris Nikic le falta algo por cumplir: "quiero comprar mi propia casa, comprar mi propio coche y conseguir una esposa rubia y ardiente de Minnesota". Visto lo visto, tendrá esa vida más pronto que tarde.