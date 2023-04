El Corteva Cocos busca su segundo título consecutivo ante Majadahonda

La final de Liga Iberdrola enfrentará al UAS Corteva Cocodrilas y Majadahonda en el campo de El Cuartillo de Cáceres con arbitraje de la valenciana Lorena Martínez este domingo a las 14:00 horas.

Manu Sobrino y Suso Romero han recuperado a algunas de las bajas de la pasada semana y así podrán contar con su delantera y tres cuartos habituales de las últimas jornadas. Ambos tienen decidido el quince titular que será el formado por Marta Golfy Chacartegui, Marieta Román, Ngano Tavake, Kas Sylla, Justice Karena, Ana Peralta, Lucía Lore Gayoso, Merania Paraone, Julia Castro, Blanca Ruiz, Nicole Cerulli, Cristina Pepi González, Lavinia Tauhalaliku, Marta Carmona Arahal y Carolina Chía Alfaro.

Para los recambios quedan Irene 'Pome' Pascual, Araceli Baena, Mele Fernández, María Estepa, Laura Raluka Muñiz, Duna Gómez, Irene Perdi Romero y Claudia Sánchez.

Manu Sobrino comenta sus impresiones en la previa: "Llega la ansiada final, el premio por el que llevamos trabajando desde hace ocho meses. Enfrente Majadahonda, un rival durísimo que siempre nos exige dar el 110% y que, como bajemos en algún momento la intensidad, nos puede hacer mucho daño. Estoy seguro de que va a ser una final que se va a decidir por pequeños detalles, y que el que menos errores y golpes de castigo cometa va a tener más posibilidades de llevarse. Controlar la tensión, los nervios, la ansiedad… son factores clave. Ha sido una temporada muy larga, muchísimos entrenamientos, sesiones de vídeo, de patada, eternos viajes a la otra punta de España… Todo por poder conseguir disputar este partido y vamos más juntas que nunca, acompañadas de nuestra afición, con toda la ilusión y ganas del mundo de competir el título".

Julia Castro y el apoyo de la jugadora número 16

Una de las capitanas, la medio de melé Julia Castro, comenta en entrevista en la web de la FER: "Disputar esta final es una recompensa. No sólo por todo lo que hemos realizado en horas de entrenamientos, sino por todo el trabajo extra que cada una hemos hecho por nuestra parte y por cómo hemos ido superando obstáculos como grupo. En nuestro autobús no va a faltar nadie porque vamos a poder viajar toda la plantilla y en el bus de la afición espero que no falle nuestra Vero con el bombo, todas las veteranas que nos acompañan, nuestro máximo fan, que es un niño de la escuela que se llama Luis. Para nosotras es muy importante que vengan a animarnos, son nuestra jugadora número 16 en el campo".

Las sevillanas tenían garantizada la primera plaza antes del último partido con las madrileñas al que se presentaron con varias bajas importantes y cedieron por un marcador de 12-26. Las madrileñas tienen entre sus máximas anotadoras a la tercera línea Vico Gorrochategui (10), la ala Claudia Pérez (9), así como a la centro ucraniana Yelyzaveta Havrylova (6) y la ala María Kimberly Marcos (6).

En el juego al pie las visitantes tienen varias especialistas en tiros a palos como la tres cuartos francesa Jade Cardouat (30) y su compañera de línea Cristina López (29). O la medio de melé Marta Pro (16), todas bastante alejadas de los 113 de Carolina Alfaro, quien lidera también clasificación de puntos totales con 123.

Es bastante probable que la alineación de las madrileñas sea básicamente que la que ganó en Sevilla en el último partido de la liga regular formada por Abril Martín, Paula Hernández, Cristina Cueto, Irene Garrido, Rocío Rodera, Vico Gorrochategui, Alba Noa Castellano, Lucía Díaz, Marta Pro, Yelyzaveta Havrylova, Jade Cardouat, Alba Vives, María Kimberley Marcos, Isabel Romón en un encuentro en el que también participaron Diana Guerrero, Luisa María Pérez, Pilar Soria, Luisina Contreras, Patricia Alexandre, Silvia Hernández Vaquero, Irene Ariza y Eleonor Driscoll.