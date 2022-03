Del Bosque y el recuerdo triste de Kiev

onsternado, triste y nostálgico. Así suena Vicente del Bosque cuando recuerda Kiev, la ciudad en la que España ganó la Eurocopa en 2012 en una final inolvidable ante Italia que marcó el cenit de una generación irrepetible. Una década después, asediada por las tropas invasoras rusas, todo ha cambiado en la capital de Ucrania.

Para el ex seleccionador español, Kiev es un lugar clave en su carrera. El triunfo ante el conjunto transalpino por 4-0 provocó una catarata de emociones en su figura, casi siempre imperturbable pero con un recuerdo especial de un país que no olvida y que ahora vive el drama de una guerra terrible. "Aquella final, después del partido, mi familia bajó al vestuario. Estuvimos mi mujer y mi hijo Álvaro. Llorando no digo, pero sí muy emocionados. Fue una Eurocopa muy celebrada por todo", asegura Del Bosque a Efe.

Dos años antes, Del Bosque dirigió a España hacia la victoria en el Mundial de Sudáfrica 2010. En la Eurocopa de Polonia y Ucrania cerró, sin saberlo, el ciclo iniciado por Luis Aragonés con la victoria en la Eurocopa de Austria y Suiza 2008. Después del título de Kiev, aún dirigiría a España, ya sin éxito en el Mundial de Brasil 2014 y en la Eurocopa de Francia 2016.

Por eso, aquel partido en el Estadio Olímpico de Kiev un 1 de julio de 2012 es especial para él. Y esos gratos recuerdos que guarda de la capital ucraniana provocan una tristeza tremenda en Del Bosque cuando contempla la situación que vive en la actualidad.

"Es un desastre. ¿Cómo en los tiempos actuales podemos llegar a estas terribles consecuencias? Por muy difíciles que puedan ser las relaciones, que se llegue a esto me parece imposible. Jamás pude imaginar esto. Es imposible que pensáramos en esto. No quiero demonizar a nadie, pero es un asunto de una gran tristeza", afirmó.

"Imagino que Putin y que cualquiera de los que estén inmersos en esto, cuando vean las escenas dramáticas que vemos, si tuvieran un poco de corazón no podría pasar lo que pasa. Tiene que haber medios para lograr convencer a alguien de que haya otra situación distinta a la actual. Habrá que intentar convencerlos a través del diálogo. Creo en el diálogo, en el acercamiento y en la cordialidad", argumentó conmocionado.

Del Bosque pasó varios días en Ucrania con la selección. En cuartos de final de aquella Eurocopa se enfrentó a Francia y se alojó en el hotel Victoria de Donetsk frente al Donbass Arena; en semifinales, contra Portugal, se concentró en la Ciudad Deportiva del Shakhtar; y, ya en Kiev, para la final, lo hizo en el hotel Ópera, a media hora andando de la Plaza Maidan.

"Nos acogieron muy bien. Todo fue muy cordial, agradable y con buena disposición para atenderte. Es una pena que esto pueda ocurrir. Son gente maja que están sufriendo algo que imposible que pudiéramos imaginar. ¡Que dure poco y que se acabe lo antes posible!", deseó.