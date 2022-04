David Palacio: "Me negaron la entrada a la pista de atletismo de Écija"

David Palacio está de vuelta. El ecijano prepara la temporada al aire libre subiendo de distancia y con ánimos renovados, tras dejar atrás un bache emocional, con el reto de repetir de nuevo internacionalidad. Al abrigo de su nuevo club, el CAUG Guadalajara, va recuperando ese estado de forma que lo llevó hace un par de años a ser uno de los mejores nacionales en el campo a través, la gran revelación de 2019, o a disputar el Europeo indoor de Glasgow en el 3.000. En la carrera natural de la mayoría de atletas, va subiendo la distancia y este año apuesta por el 5.000 y el 10.000, aunque el camino no ha sido fácil.

"Otra vez disfruto de lo que hago, de mi deporte... Aunque es verdad que lo pasé mal, porque hubo un momento en el que me vi fuera del atletismo, ahora lo estoy disfrutando. Cada día estoy mejor y siento que el objetivo está más cerca. Si sigo así, antes o después saldrán las cosas", afirma el sevillano, que se entrena en tierras manchegas estos días.

En casa, por desgracia, no todo han sido las facilidades que necesita un deportista de alto rendimiento. "Tengo que agradecer a mi club, el CAUG Guadalajara, todo lo que está haciendo por mí. Apostó por mí estando lesionado y espero devolver esa confianza con resultados. En Écija, pese a que ya está arreglado, las cosas no fueron fáciles. El actual delegado de Deportes me quitó la subvención, entre otras muchas cosas", indica.

Y todo "en el peor momento" de su carrera deportiva, "con ansiedad, una enfermedad bastante grave con la que hay que luchar día a día", asegura. "Lo he pasado bastante mal. Tuve una reunión en diciembre con el delegado de Deportes, que me dijo que ¿quién era David Palacio? Incluso me negó la entrada a la pista de atletismo de Écija y me dijo que era un delincuente por saltarme a la pista del polideportivo municipal para entrenarme. Y en eso tiene razón. He saltado no una, sino muchas veces al polideportivo para realizar mi trabajo, que es entrenarme, cuando en cualquier lugar de España tengo acceso sin problemas por mi condición de deportista de alto rendimiento".

Palacio, que colecciona medallas nacionales, sobre todo en 800, quiere de nuevo tomar impulso en la montaña rusa que ha sido su carrera y por eso se ha centrado en sus entrenamientos poniendo kilómetros de distancia para olvidar lo que consideró como una "persecución". "Yo llevo desde 2009, cuando conseguí mi primera medalla de campeón de España (categoría promesas en 800), haciendo lo mismo. Me levanto cada día intentando ser mejor persona y mejor atleta. Si seguimos ahondando en esa reunión, otra de sus gestiones ha sido remodelar la pista de atletismo y el tartán es el peor que he visto nuevo en mi vida. Es una lija".

"Me he sentido menospreciado por el delegado de Deportes. Es la primera vez que me pasa algo así, porque jamás tuve antes ningún problema con un delegado de Deportes de cualquier partido en Écija".

A las órdenes de Pepe Mareca Palacio 'resucitó' en ese 2019, siendo la revelación de la temporada de cross en España. Con él volvió a sonreír y ése es de nuevo su objetivo, después de dejar otra vez un bache psicológico. Lecciones de vida para un deportista que no se cansa de levantarse cada vez que se cae y que tiene entre ceja y ceja otra vez brillar como en ese 2019. "La preparación va muy bien. Creo que estoy para situarme entre los seis mejores de España. Siempre he competido mejor de lo que me he entrenado y tengo que recuperar esa chispa para no fallar en el momento justo".