El Ejército vacuna el viernes a la selección para la Eurocopa

Personal sanitario de las Fuerzas Armadas vacunará este viernes, a partir de las diez de la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), a los futbolistas internacionales españoles convocados para la Eurocopa, según ha informado el Ministerio de Defensa.

A los integrantes de la selección se les inmunizará con la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer, después de que el Gobierno anunciara este miércoles su intención de hacerlo para que vayan a defender a España "en las mejores condiciones" en la Eurocopa.

Se trata, según dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darías, de una decisión "tremendamente importante y necesaria" y basada en los mismos criterios éticos que se han aplicado con el equipo olímpico.

La selección española de fútbol va a ser vacunada así días antes del inicio de la Eurocopa, tras el positivo de dos de sus jugadores, aplicando el mismo protocolo que al equipo olímpico que viajará a Tokio este verano, también fruto de la colaboración de los departamentos de Defensa, Sanidad y Cultura y Deporte.

Dos jugadores de la selección dieron positivo por coronavirus, el primero de ellos, el pasado domingo, Sergio Busquets, el capitán del conjunto, cuando se vio obligado a abandonar la concentración de Las Rozas. El segundo es el defensa del Leeds United Diego Llorente.

Los 22 internacionales concentrados en Las Rozas, el cuerpo técnico y el personal de la Federación que trabaja con la selección absoluta, han dado negativo en las pruebas PCR realizadas este miércoles.

Disparidad de criterios en los médicos

En la Federación lamentan que no prosperase su primera petición y los jugadores llevasen vacunados un mes, como otras selecciones. Con terror por lo que supondría un tercer positivo y que se considerase brote de coronavirus, dentro de la selección hay tranquilidad con la mitad de los 22 seleccionados que quedan.

Algunos ya vacunados con anterioridad, otros con anticuerpos o inmunizados. El miedo radica en once jugadores que han convivido con Busquets y Diego Llorente.

El Ejército es el encargado de inmunizar con la vacuna Pfizer a los internacionales. Las voces de médicos ofrecen distintas versiones y quedan dudas por despejar. Por rango de edad unos descartan la Janssen, aunque la necesidad de dos dosis de la que recibirán, pone en duda la efectividad por plazos. España será vacunada a tres días de su estreno y alcanzará la máxima inmunización 28 días después, quien sabe si aún en el torneo.

"Con los olímpicos se ha hecho con tiempo y tiene más sentido. Ahora no va a ser cien por cien efectivo y pueden tener efectos secundarios", advierte a Efe la jefa de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés. "Pfizer son dos dosis separadas por 21 días y la máxima inmunización se consigue a los 28 días. Entre medias generan inmunidad pero no la máxima. Janssen es una dosis y a los catorce días se tiene máxima inmunización", explica.

Un riesgo que se corre son los "efectos generales" que puede provocar la vacunación. Se recomienda no hacer grandes esfuerzos en las horas previas del pinchazo y serán clave las 24-48 horas posteriores. "La postinyección puede provocar fiebre, cefalea y escalofríos que afectarían negativamente al rendimiento. Es mejor no entrenar", añade el médico Luis Díaz del mismo hospital. Eso no será viable con los internacionales y se espera que todos entren dentro del porcentaje mayoritario que no presenta reacción alguna.