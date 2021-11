España ya está en Catar 2022: Mucho que celebrar

La selección española consiguió anoche la clasificación directa para Catar 2022, no sin sufrimiento, tras vencer a Suecia en La Cartuja gracias a un gol de Morata (1-0). Acababa así una convulsa fase de clasificación que comenzó con un inesperado tropiezo en casa frente a Grecia y que se complicó más de la cuenta tras la derrota en Estocolmo (2-1) que dejaba a los de Luis Enrique contra las cuerdas.

Un par de favores de Grecia y Georgia contra los suecos facilitaron que La Roja llegara a esta última jornada dependiendo de sí misma. Sevilla obró su magia y el cuento tuvo un final feliz para el combinado nacional, que disputará su duodécimo Mundial consecutivo. Los jugadores celebraron a lo grande en el césped de La Cartuja un pase que costó sangre, sudor y lágrimas.

Pero, ¿hay motivos para celebrar? O, dicho de otro modo, ¿tenía España la obligación de estar, sí o sí, en Catar 2022? El propio Luis Enrique confirmó en sala de prensa tras el partido de anoche que se había quitado "un peso muy grande de encima" por la presión que sentía el grupo. "Se suponía que era algo que tenías que conseguir por obligación y el fútbol actual no sabe de obligaciones, solo sabe de dificultades", destacó el técnico.

Y es cierto que en el fútbol moderno ya no es posible ganar solo con el escudo. Y si no que se lo pregunten a la Portugal de Cristiano Ronaldo, abocada a la repesca tras caer en casa frente a Serbia. Aquel tópico de "no hay rival pequeño" está hoy más cerca de ser una realidad, al menos a nivel europeo. Las distancias entre los equipos considerados top y los llamados menores se van acortando y está claro que sin correr ya no se ganan partidos.

Así las cosas, sí que se puede -y debe- celebrar una clasificación para un Mundial. Que no confunda a la afición la estrella que España luce orgullosamente en el pecho: haber tocado el cielo -hace ya más de una década- no otorga privilegios, solo deberes; y como siempre es el balón el que dicta sentencia.

Que el cercano ejemplo de Italia, cuatro veces campeona del mundo y ausente en Rusia 2018 tras caer en la repesca precisamente frente a Suecia, sirva para recordar que el palmarés no mete goles. Y España, aun sufriendo, ha puesto todo de su parte para estar en Catar.

Un camino de sufrimiento

La fase de clasificación no ha sido precisamente un camino de rosas para la selección española, pero hubo brotes verdes después de todo. La irrupción de jugadores como Ferrán Torres, Dani Olmo, Pedri y Gavi junto al sufrimiento en prácticamente todos los partidos han marcado la travesía de España hacia Catar.

Un inoportuno pinchazo en el primer partido ante Grecia en Los Cármenes (1-1) ya auguraba una sufrida clasificatoria para los de Luis Enrique. España, con la moral por las nubes tras destrozar a Alemania en un amistoso (6-0), no era capaz de ganar a un ultradefensivo conjunto heleno, beneficiado por un discutido penalti de Íñigo Martínez.

La situación pudo ponerse aún más fea en la visita a Georgia, que ganaba al descanso gracias a un tanto de Kvaratskhelia. Ferrán Torres y Dani Olmo, con un golazo en el descuento, culminaron la remontada y dieron el primer respiro a España en el debut de Pedri como titular con apenas 18 años. El empate habría sido una auténtica tragedia.

Más cómoda fue la victoria ante Kosovo (3-1) en el que es hasta el día de hoy el último partido de Sergio Ramos con la camiseta de la selección española. Ferrán Torres y Dani Olmo repitieron como goleadores antes del descanso, pero un error de Unai Simón facilitó el tanto de Besar Halimi para los visitantes. Gerard Moreno calmó las aguas en el 75'.

La cita clave y que dejaba a España contra las cuerdas a falta de cuatro partidos por disputarse fue en septiembre, en la visita a Suecia en Estocolmo (2-1). La flamante semifinalista de la Eurocopa, sin ritmo de competición, cayó víctima de su fragilidad defensiva. Kulusevski e Isak anotaron para los suecos y Carlos Soler se estrenó como goleador con España. Tras el paréntesis de la Euro, el partido volvió a desatar las críticas contra el juego de la selección, carente de profundidad e inestable en faceta defensiva. La Roja dejaba de depender de sí misma para estar en Catar.

España reaccionó con una goleada a Georgia en Badajoz (4-0), en un partido marcado por la inesperada apuesta de Abel Ruiz como 9. Gayá, Soler, Ferrán Torres y Sarabia anotaron los goles. Sin brillo y sufriendo también ganó la selección en su visita a Kosovo (0-2) con goles de Fornals y Ferrán Torres. Pero el gran resultado se dio en Atenas, donde Suecia cayó (2-1) devolviendo a los de Luis Enrique la posibilidad de depender de sí mismos para lograr la clasificación directa al Mundial.

Cómo no, sufriendo, España también sacó adelante las dos finales a las que se enfrentaba en esta última ventana de noviembre. La victoria de penalti ante Grecia (0-1) y la sorprendente derrota de Suecia en Georgia (2-0) permitían a La Roja llegar a la última jornada mandando en el grupo. Un empate bastaba para estar en Catar. Pero La Cartuja quería celebrar el pase ganando y se consiguió a cinco minutos del final gracias al tanto de Álvaro Morata, que meses antes también ante Suecia y en este mismo estadio había recibido los pitos de su propia afición. Esta vez el delantero de la Juventus fue el encargado de certificar con su tanto una sufrida clasificación para el próximo Mundial.

Futuro asegurado

La fase de clasificación para el Mundial, junto a la pasada Eurocopa y la Liga de Naciones, también ha servido para establecer las bases del futuro de la selección española. Luis Enrique ha dejado clara su apuesta por la juventud y el talento de los Pedri, Gavi, Yéremi Pino, Ferrán Torres y compañía. Todos ellos son futuro y presente de La Roja.

Mención aparte merece Gavi, que llegó a La Roja como lo que parecía una excentricidad más de Luis Enrique tras disputar apenas dos partidos en Primera División y ha demostrado que a sus 17 años tiene capacidad para liderar el juego de la selección española. El centrocampista fue clave ante Grecia y Suecia, como también lo fue ante Italia en las semifinales de la Liga de Naciones.

También Dani Olmo y Ferrán Torres, consolidados como artilleros en una selección sin un claro referente goleador. Los dos zapatazos salvadores del jugador del Leipzig ante Georgia y ante Suecia fueron clave para que España lograra la clasificación. También los goles del extremo del City, máximo goleador de la pasada Liga de Naciones y ausente en esta última doble cita por lesión.

Por su parte, Busquets es el único de los campeones del mundo que permanece en la selección y Catar 2022 puede ser su última gran cita internacional. Otros como Jordi Alba, Carvajal -si le respetan las lesiones-, Azpilicueta, Koke o Sarabia aportan la experiencia a un plantel con una gran cantidad de jugadores jóvenes.

Las lesiones también han condicionado las últimas listas, pero el propio Luis Enrique ya afirmó que era "un privilegio" ser el seleccionador de un país con tantos jugadores seleccionables. Más de 40 futbolistas han participado en esta fase de clasificación y será un bendito problema para el técnico hacer la lista para Catar si están todos disponibles. Sin embargo, hay que destacar la capacidad del equipo de rehacerse ante el infortunio de jugadores tan importantes como Jordi Alba, Gayá, Gerard Moreno, Pedri o Ansu Fati.

Aunque es muy pronto para empezar a esbozar la convocatoria de 23 futbolistas para el próximo Mundial, hay algunos que parecen tener plaza asegurada si nada se tuerce. En la portería, por ejemplo, Unai Simón se ha afianzado como titular pese a determinados errores que han costado más de un disgusto. De Gea y Robert Sánchez se mantienen como alternativas.

En la defensa, Laporte desde su nacionalización se ha convertido en indispensable para Luis Enrique y está respondiendo con buenos partidos. Pau Torres y Eric García han sido sus compañeros habituales, con Íñigo Martínez y Diego Llorente como alternativas. Uno de los campeones del mundo que permanecen en activo, Raúl Albiol, también tuvo minutos en esta fase de clasificación. Si está en condiciones, Carvajal parece fijo para la derecha, como Azpilicueta; mientras que para la izquierda las opciones se multiplican con Jordi Alba, Gayà, Marcos Alonso y Reguilón.

En el centro del campo los que a día de hoy parecen fijos son Busquets, Rodri, Pedri, Carlos Soler, Koke, Gavi y Mikel Merino. Queda la incógnita de Marcos Llorente, uno de los mejores jugadores de LaLiga y que no ha encontrado su sitio con Luis Enrique.

Y en ataque se espera con entusiasmo a Ansu Fati, frenado por las lesiones. Ferrán Torres, Sarabia, Dani Olmo, Oyarzabal y Yéremi Pino aportan el dinamismo que tanto gusta al seleccionador, que en la última convocatoria recuperó la figura del 9 con Morata, Rodrigo Moreno y Raúl de Tomás.

Múltiples nombres y múltiples opciones para soñar con una segunda estrella en Catar.