Luis Enrique: "Me siento muy orgulloso de mis jugadores, ellos le han dado la vuelta a la situación"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró eufórico al final de la victoria frente a Suecia (1-0) que supuso la clasificación de España para el Mundial de Catar 2022. Ya más calmado a su llegada a la sala de prensa, el técnico valoró el trabajo de sus jugadores, incluyendo a todos los que han estado a su órdenes en La Roja. "Me siento muy orgulloso de los jugadores, no solo los 25 que han venido a esta concentración sino de todos los que han estado con nosotros y los que vendrán, ellos son los que le han dado la vuelta a la situación con su calidad y profesionalidad", subrayó.

"Creo que hoy hemos cerrado un ciclo que comenzó también en La Cartuja en el primer partido de la Eurocopa contra Suecia también. Las circunstancias que rodeaban a la selección eran muy diferentes a las que nos rodean ahora", explicó. Cabe recordar que entonces hubo cierta polémica por las críticas al equipo y que en ese partido, disputado en La Cartuja, hubo pitos para algunos jugadores españoles, especialmente para Álvaro Morata.

Un ambiente muy diferente al que se han encontrado este domingo. "Cuando ves un estadio como el de hoy, en el hotel los aficionados esperando a los jugadores y ves esa comunión entre lo que es la selección y el país, pues además de sentirte orgulloso por vestir la camiseta de la selección el sentirte querido hace que los jugadores derrochen confianza y sean todavía más ambiciosos, ha sido muy bonito. Hemos sufrido en el partido, Suecia es un rival temible que defiende muy bien, que cierra los espacios... y al final hemos tenido el justo premio que se merecen los jugadores".

"Es evidente que hemos pasado por situaciones en las que no hemos recibido apoyo, pero no me he quejado. Nuestro trabajo es cambiar eso y ahora podemos decir que la selección ilusiona. Es bastante más bonito venir a la selección pensando que vas a ser apoyado", destacó.

También sacó pecho el míster comentando el gran partido de una de sus grandes apuestas, Gavi. "Cuando un seleccionador apuesta por traer a alguien de 17 años con esa inexperiencia es porque conozco en profundidad qué jugador puede ser y qué perfil tiene. No habrá jugado muchos partidos con 50.000 personas animando... pues ya habéis visto el partido que se ha cascado el chavalín. A nadie le va a sorprender ya el Gavi futbolista, es una cosa única".

Poro otro lado, el entrenador asturiano reconoció que se ha quitado "un peso muy grande de encima, una mochila de cien kilos" logrando esta clasificación. "He sentido más presión en esta clasificación para el Mundial que en la Eurocopa, en la Nations League... se suponía que era algo que tenías que conseguir por obligación y el fútbol actual no sabe de obligaciones, sabe de dificultades".

"Es un gran alivio clasificarnos de manera directa y además creo que hemos merecido clasificarnos, pero el fútbol no sabe de estas circunstancias. Pero creo que hemos sido el mejor equipo del grupo en toda la clasificación", sentenció.