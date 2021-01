Gauthier Mvumbi, el brutal pivote de Congo, se muestra agradecido por haberse hecho viral

Gauthier Mvumbi, el bautizado como el Shaq del Congo, ha sido uno de los jugadores más aclamados y reseñables de la primera fase del Mundial de balonmano que se está celebrando en Egipto. Su físico bestial e imponente con casi dos metros (1,92) y más de 110 kilos de peso ha dejado atónitos a los seguidores del balonmano y del deporte en general. En el primer partido ante Argentina destacó por sus habilidades cerca de la portería y su capacidad goleadora. Lo mismo ocurrió en el último partido ante Baréin, en el que la República Democrática del Congo se despedía del mundial de Egipto, pero en el que Mvumbi conseguía el reconocimiento al mejor jugador del partido, MVP.

Mvumbi fue admirado por Shaquille O'neal, antigua estrella de la NBA, que tenía un aspecto similar y le envió un vídeo de reconocimiento y ánimos. El propio pivote congoleño se mostró fascinado por la repercusión mundial que ha tenido su intervención en el Mundial, y se siente feliz y orgulloso de que el que fuera jugador de los Lakers y Orlando Magic le haya mandado un vídeo.

Tras conseguir el MVP ha mostrado muestras de agradecimiento y espera seguir avanzando en el Dreux AC francés, su equipo fuera de la selección de la República Democrática del Congo.

En un vídeo dado a conocer por la Federación de Balonmano del Congo se ha mostrado orgulloso por todo lo ocurrido: "Francamente, no lo entiendo. Jugué el primer partido y fue un boom", reconoce. "Si hablan de mí, hablan de Congo", explicar feliz.

DR Congo's 🇨🇩 Gauthier Mvumbi, the 'Shaq' of handball: "Frankly, I don't understand. I played the first match and it was a boom! 💥 "If they talk about me, they talk about Congo," says the line player — who has a special message to deliver to the world.#Egypt2021 pic.twitter.com/7SbdY9LKx6