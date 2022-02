Imbroda hace un llamamiento a la sensatez y a la reflexión para Betis y Sevilla

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, dijo este miércoles que espera que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud autorice la próxima semana alcanzar el 100% de aforo en los recintos deportivos exteriores, tras ampliarse el lunes del 75 al 85.

"El lunes le rogué a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aumentara todo lo posible los aforos por el claro descenso de la incidencia epidemiológica en Andalucía. Me dijo que era muy difícil el 100 % de golpe, se ha pasado del 50 al 75 en interiores y del 75 al 85 en exteriores, y aspiro a que la semana que viene podamos darle otro empujón para llegar al 100% o, si no, casi", afirmó.

En la presentación del balance de los acontecimientos celebrados con motivo de 'Andalucía Región Europea del Deporte' en 2021 y los previstos para este año, Imbroda aseguró que quieren seguir avanzando en la ampliación de la capacidad de ocupación de las instalaciones, "yendo de la mano con el Ministerio de Sanidad".

"No quiero confrontar, como puede ocurrir en otras comunidades autónomas, sino compartir (estos planteamientos) y razonarlo, y vamos a intentarlo", insistió el responsable del deporte en el Gobierno andaluz.

Preguntado por el derbi Betis-Sevilla del 27 de febrero, tras el incidente ocurrido en el de Copa en enero -suspendido y reanudado al día siguiente al impactar un palo de PVC arrojado desde Gol Sur en la cabeza de Joan Jordán-, hizo "un llamamiento a la reflexión y la sensatez" de todos para disfrutar de "esa gran fiesta del fútbol".

Imbroda, exseleccionador nacional de baloncesto, recalcó que en estos duelos "no están representando sólo a un club, sino a una ciudad y a Andalucía, así que todo el mundo tiene que tener una gran responsabilidad"."Siempre pueden ocurrir actos aislados, que es algo difícil de controlar, pero si suceden hay que actuar de inmediato y con toda la contundencia, y que el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo hacen para que no lo vuelvan a hacer y para que no se les olvide en su vida", añadió.

El consejero andaluz de Educación y Deporte reiteró su apelación a la "sensatez" y "al deporte", y pidió que "se disfrute de una gran fiesta del fútbol como es un derbi y se centren en el juego", y que "los dirigentes y los profesionales colaboren, lógicamente", con sus pronunciamientos públicos o "en las redes sociales"."Que transmitan calma. No se están representando a sí mismos, sino a mucha gente. Entonces, tengan responsabilidad, por favor", aseveró.