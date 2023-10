LaLiga Tech se transforma en Sportian para impulsar la tecnología especializada en el deporte

Sportian será la nueva identidad de LaLiga Tech, el proveedor de soluciones de transformación digital para el sector global de deportes y entretenimiento. De la mano de Globant, que posee el 51% de esta filial después de la joint venture firmada con la patronal del fútbol profesional español en 2022, Sportian consolida la apuesta realizada por LALIGA en 2021 para "reinventar la industria del deporte y el entretenimiento a través de tecnología especializada".

Esta nueva imagen se ha presentado en un evento exclusivo en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, al que acudieron George Hanna, CTO de Los Ángeles Clippers; Nacho Fresco, director de Tecnología en FIFA; Arno Lycke, Digital y BI Manager en Pro League; Bill Goren, Major League Rugby Deputy Commissioner; Ludmila Da Silva, jugadora de fútbol en el Atlético de Madrid; Leanne Bats, Head of Web3 de New Zealand Rugby; y Jorge Garbajosa, presidente Fiba Europa, entre muchos otros, y en el que se habló de "la importancia de esta alianza y del compromiso por revolucionar el mundo del deporte".

Con esta evolución se combina "la extensa experiencia de Globant en la transformación de negocios e industrias a través de la tecnología, y la experiencia de LALIGA cómo líder en el sector del ocio y el entretenimiento creando experiencias únicas para los aficionados al fútbol y el deporte", según un comunicado emitido por ambas organizaciones.

El CEO de Globant, Martín Migoya, destacó que "con Sportian consolidamos nuestra fuerza innovadora y nuestro compromiso con el mundo del deporte para reinventar la experiencia del fan. Queremos que nuestros clientes puedan potenciar su conexión con sus seguidores, tanto en vivo como digitalmente".

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, explicó que "después de crear LaLiga Tech nos dimos cuenta de que necesitábamos un socio para poder crecer ya que las empresas tecnológicas avanzan muy rápido. Primero pensamos en un socio financiero y hablamos con algún fondo, pero decidimos que era mejor asociarse con un socio industrial, experto en tecnología. Y es entonces cuando apareció Globant el mejor socio posible para este proyecto".

Asimismo, el CEO de Sportian, Alejandro Scannapieco, afirmó que "el paso a Sportian representa un fuerte compromiso con la innovación, donde la tecnología más disruptiva se encuentra con la pasión por el deporte y el entretenimiento. Con Sportian buscamos redefinir las experiencias de los fans, mejorando el uso de los datos y la esencia misma de la industria".

La nueva era que inaugura hoy Sportian estará basada en el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y las acercará al mundo del deporte mediante tres nuevas líneas de negocio. La primera de ellas, 'Ignite your fan experience', dispondrá de productos digitales para aumentar audiencias y mejorar la experiencia digital de fans; la segunda será la de 'Empower your sports teams', que se servirá de plataformas como Mediacoach, las cuales mejoran el rendimiento de equipos con datos en tiempo real; y 'Supercharge your organization' ofrecerá soluciones para la transformación end-to-end de propiedades deportivas.