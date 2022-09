Lorenzo Brown, adoptado en Albacete

La nacionalización express de Lorenzo Brown el pasado mes de julio para poder jugar con la selección española de baloncesto provocó numerosas reacciones contrarias tanto en el mundo de la canasta, con la Asociación de Baloncestistas Profesionales a la cabeza e incluso algunos compañeros de selección del base norteamericano. Sin embargo, apenas dos meses y medio después, con el título de España en el Eurobásket 2022 todo ha cambiado.

El base norteamericano, que no tenía ningún vínculo con España hasta hasta julio, ahora es considerado como el mayor de los españoles y en eso ha tenido mucha culpa un vídeo grabado en el interior del vestuario en Berlín en el que otro jugador, Usman Garuba, gritaba a los cuatro vientos que Lorenzo Brown es de Albacete.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y los mensajes sobre Lorenzo Brown son de todo tipo. Se le compara con Iniesta, otro producto español de Albacete y que fue el autor que le dio a la selección el título de campeona del mundo de fútbol en Johannesburgo.

El propio Albacete Balompié aprovechaba la ola de comentarios para invitar al baloncestista al Carlos Belmonte y lo hacía con un mensaje cargado de buen humor en el que apuntaba que no pudo disfrutar de su ciudad porque estaba liado en esas fechas.

𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨, 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐜𝐞𝐭𝐞Sabemos, @Zo_Brown , que no pudiste disfrutar de la 🎡 de tu ciudad porque estabas liado en esas fechas 🥇🏀Por eso, y por tu impresionante labor en @BaloncestoESP , te hacemos una invitación sin fecha de caducidad a tu casa, el Belmonte 🏟 pic.twitter.com/5VmI5gNZXi

Hasta la página oficial de la Euroliga se sumaba a esta ola de buen humor cuando el base norteamericano nacionalizado español aterrizaba en Tel-Aviv para jugar con su equipo, el histórico Maccabi, y también se hacía alusión a la procedencia desde Albacete.

Lorenzo Brown (From Albacete) has landed in Tel-Aviv🟡🔵 https://t.co/c0t1KzDMnG