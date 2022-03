Alberto González, subcampeón de Europa de Grappling: "Estoy muy contento con el resultado"

La temporada de lucha en España no para de cosechar éxitos para nuestros nacionales, y de manera más especial para un sevillano, Alberto González.

El pasado 3 de marzo de 2022 se coronaba con el oro del Campeonato de España, diez años después de conseguirlo por primera vez. "Llevo muchos años intentando volver a alzarme con el título nacional, pero las lesiones me lo han impedido. Este año hemos cambiado la estrategia y, además, tenía doble motivación porque era aquí, en Sevilla, e iba a poder compartirlo con mi familia, mis alumnos, mis compañeros y toda la gente que me rodea", ha afirmado el luchador líder del Club Sutemi Academy Jiu Jitsu, ubicado en los Bermejales. Es más, esa medalla de oro fue la que le abrió la puerta al europeo.

Valor "Seguí luchando porque sabía que si no lo hacía me iba a arrepentir.

Asimismo, ha reconocido que con 38 años "no es muy común que se siga luchando. Considero que aún tengo nivel, aunque cada vez me cueste más, pero las ganas y la pasión me ayudan a continuar con mi preparación y seguir compitiendo".

De hecho, su fuerza, sus ganas y valentía se han podido comprobar en estos días en los que se ha celebrado el Campeonato de Europa de Budapest (del 25 al 27 de marzo de 2022), donde ha conseguido la medalla de plata en Grappling Gi en la categoría de 84 kg por la UWW (United World Wrestling). Lesionado desde la primera lucha, ha competido en todos los combates hasta llegar a la final. "Los siguientes combates me costaron mucho, tenía problemas de movilidad y me costaba más recuperarme. De hecho no pude participar en otra de las pruebas que había", contó Alberto. A pesar de lo condicionado que estuvo por la lesión, "llegué a la final, seguí luchando porque sabía que si no lo hacía me iba a arrepentir. Ahora estoy muy contento con el resultado", aseguró.

A Budapest viajaron 10 luchadores, financiados con los escasos recursos que tiene una federación de un deporte minoritario como es la Federación Española de Lucha, pero los buenos resultados le han sido rentables. Han quedado terceros en la clasificación general.

Del mismo modo, Alberto González ya solo piensa en su recuperación y en seguir entrenando. Su próximo objetivo lo tiene claro: "Poder ir convocado con la selección para ir al Campeonato Mundial que se celebra después del verano".