Machín: "Este equipo tiene una energía que no se sabe de dónde la saca"

Poco después de la contundente victoria del Sevilla sobre el Levante, al que endosó cinco goles para seguir en la zona noble de la Liga, Pablo Machín se mostró muy satisfecho con sus jugadores. "Todo el sevillismo está feliz cuando hacemos un partido tan redondo. Hoy hemos hecho muchas cosas bien", comentó.

"El Levante ha propuesto un partido de púgiles de boxeo, ha querido ser muy vertical, pero nosotros los hemos contrarrestado bien y les hemos generado muchas ocasiones, de ahí el resultado tan abultado", argumentó el preparador blanquirrojo. Machín dio importancia a la actuación de Quincy Promes, uno de los protagonistas del triunfo. "Está en un muy buen momento de forma y hoy ha sido clave", indicó respecto al holandés. "Hemos encontrado en él un sustituto para cualquiera de los dos carriles. Creo que se siente más cómodo jugando en banda, porque le quitas responsabilidad de cara al gol. A medida que va jugando, va adquiriendo confianza y va a más", explicó.

También tuvo palabras para el debut de Max Wöber, que partió como titular. "Seguimos sacando el máximo rendimiento a la plantilla. Todo el que tiene jugar, arropado por sus compañeros, lo hace bien. Hoy ha debutado Max y lo ha hecho muy bien. Además, cuando las primeras acciones son positivas, el público ya es generoso con él. Y él ha tenido algunas, como aquella conducción en la que ha llegado al área del rival", detalló Machín, que ve en el austriaco "uno más para la causa".

Fueron varias las veces en las que el técnico soriano puso en relieve la manera en la que los blanquirrojos se están sobreponiendo a las continuas bajas que padecen desde principios de temporada. "El equipo tiene una energía que no se sabe muy bien de dónde la saca", sostuvo. Ante el Levante fueron dos los futbolistas que tuvieron que abandonar el campo por problemas físicos: Sergi Gómez y Aleix Vidal. "Creo que será un golpe o una contusión. A ver si no le genera mucho edema y podemos recuperarlo", dijo Machín respecto al primero. En el caso de Vidal, en cambio, admitió que habrá que esperar a las pruebas.

"No sé si fruto del cúmulo de partidos, no sé si de nuestra forma de jugar, que es muy enérgica, pero cada día estamos sufriendo un contratiempo", lamentó el entrenador del Sevilla. Asímismo, aseguró que si el equipo compite a pesar de las lesiones es porque "se mantiene el bloque". Cuestionado por si la cantidad de minutos que están disputando algunos de sus jugadores puede ser perjudicar al equipo en los últimos meses del curso, Machín fue escueto. "Prefiero no planteármelo". Aunque señaló que intentará "seguir dosificando".