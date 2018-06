Marchena: "La selección está por encima de todo"

Una decisión que en muchos frentes del sevillismo no se ha terminado de entender, que ha generado discusión y que el propio ex futbolista cabecense ha tratado de cerrar desde Rusia. "Desde pequeño, el deporte enseña a llevar distintos roles y momentos. Siempre he tenido que intentar y siempre me han enseñado que el equipo estaba por encima de mi figura. Y en el caso de la selección, está por encima de todo el mundo", comentó el adjunto a Joaquín Caparrós en la dirección deportiva en un acto de la Federación.