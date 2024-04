Munuera Montero, el invitado andaluz a la final de la Copa en Sevilla

"No me gusta hablar de presión nunca, sí de responsabilidad, siempre. Somos conscientes de lo que se juegan los dos equipos y también nosotros, por eso estamos supercontentoso e ilusionados. Esperamos que sea una fiesta, que la gente disfrute y que el domingo se hable lo menos posible", aseveró en rueda de prensa el árbitro principal de la final.

Prieto Iglesias: "El fuera de juego semiautomático agiliza mucho la toma de decisiones"

Eduardo Prieto Iglesias, del Comité Navarro, árbitro internacional encargado del VAR, explicó este viernes que "el fuera de juego semiautomático agiliza mucho la toma de decisiones" en ese tipo de jugadas. No obstante adelantó, en la rueda de prensa que ofreció en La Cartuja junto al árbitro principal del encuentro, el andaluz José Luis Munuera Montero, que, a pesar de ser semiautomático, es "la sala VOR" la que tiene que validar si la señalización "es la correcta". Aunque avanzó que ese sistema, que "el año que viene casi con toda seguridad se implante" en LaLiga, "agiliza mucho más la toma de decisiones" en ese tipo de jugadas. Prieto Iglesias no cree que el hecho de no estar ni el Real Madrid ni el FC Barcelona en la final quite presión o responsabilidad al arbitraje de mañana. "La responsabilidad de una final viene 'per se' por definición sean los rivales que sean. La responsabilidad nuestra es máxima porque una final eleva el partido a un estadio independientemente de los equipos que la jueguen", apuntó.