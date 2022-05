Pablo López-Sáez, el waterpolista que bailó en el agua por amor

Pablo es un jóven sevillano, de 20 años, que juega al waterpolo. Empezó por la influencia que todo hermano mayor ejerce sobre el menor. Alfonso López-Sáez, actualmente jugando en División de Honor en Club Deportivo Mediterráneo, es internacional con la selección española de waterpolo. “Cuando veía a mi hermano disfrutar, me entró envidia sana y siempre he ido siguiendo sus pasos”, explicaba Pablo. Él milita en el Club Waterpolo Sevilla, donde esta temporada ha anotado 29 tantos en 16 partidos que ha disputado. A pesar de haber estado toda la temporada en la parte superior de la clasificación, tras las últimas tres derrotas, el equipo se ha quedado sin opciones para disputar el play off de ascenso a División de Honor.

Ilusión A pesar de que eran los únicos participantes de la modalidad, vivieron la competición de lleno

Aunque estaban muy ilusionados por conseguir esa plaza, Pablo tiene algo que celebrar. Hace unas semanas, el waterpolista cambió la pelota por la natación artística para disputar el Campeonato de España en la modalidad mixta junto a Paula García, su pareja deportiva y de vida. “Al ser los únicos participantes era algo esperado, pero hemos trabajado mucho durante estos últimos meses. Esta medalla es una recompensa a todo el trabajo duro que hemos hecho” aseguraba el nadador. Tiene claro que “no hubiera hecho esto si no hubiera sido con ella. Por muy bonito que fuera, a mi lo que me motivaba era pasar tiempo con ella y pasarlo bien. Además, ese feeling que tenemos se notaba dentro y fuera del agua”, a lo que Paula añadía que “la complicidad que tenemos juntos se nota mucho cuando la gente lo ve”.

Esfuerzo "Esta medalla es una recompensa a todo el trabajo duro que hemos hecho"

Antes de esta medalla, Paula García ya conocía el sabor del triunfo. Ella no es nueva en la natación artística. De hecho, y tal y como nos cuenta, “he estado en la selección nacional durante tres años”, pero el curso de segundo de bachillerato, en el curso 2019-2020, hizo que tuviera que dejar el combinado español porque “no era capaz de compaginarlo con mis estudios”.

Aun así, su sueño no se vio interrumpido puesto que siguió entrenando y compitiendo, consiguiendo una medalla de plata y dos bronces en los Campeonatos de Europa de Natación Sincronizada Junior, y ese mismo año recibió la distinción a la Deportista con mejor Expediente Académico en los Premios Andalucía de los Deportes 2019, por su conciliación deportiva y educativa.

A día de hoy, continúa con sus estudios de fisioterapia a la vez que entrena ella, “me paso en la piscina de 18:00 a 21:00”, y “ahora también estoy entrenando a las pequeñas de mi club”. Su sueño siempre ha sido llegar a unos juegos, pero con su dedicación, Paula llegará a donde ella se proponga.

Eso sí, si algo tiene claro Pablo López-Sáez es que para él esto “ha sido anecdótico. No pienso cambiar mi deporte. No descarto que sigamos mejorando la rutina y presentándonos a los campeonatos, pero no pienso profesionalizarme en natación artística ni dedicarle a ello más de lo que le he dedicado”.

López-Sáez contaba que no ha sido fácil porque “yo boca arriba he estado siempre en el agua pero, boca abajo no me había puesto nunca, era súper complicado porque pierdes el control del espacio”. Reconocen que se lo han pasado muy bien durante los entrenamientos, aunque “al principio salía muy frustrado porque la veía a ella y a las otras chicas de los entrenos con la facilidad con la que hacían las cosas y yo no era capaz de ponerme boca abajo y mantenerme. Cuando le cogí el truco, ha sido súper divertido”.

Han sido unos meses, en palabras del propio Pablo, “de caos absoluto”, porque ha estado combinando sus entrenamientos con sus estudios de medicina y las prácticas que está realizando en el hospital. De ahí su forma de intentar compaginar su vida personal con su vida profesional, contando con el deporte y los estudios. El conseguir una medalla y dar a conocer así a la modalidad mixta, que estará presente en París 2024.