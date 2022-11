Partidos de hoy 26 de noviembre en el Mundial de Qatar: Primera 'final' para la Argentina de Messi

Este sábado 26 de noviembre la jornada se cerrará con un apasionante Argentina-México en el que la albiceleste se la juega tras la dura derrota ante Arabia Saudita. Previamente Francia se medirá a Dinamarca en el mejor encuentro del Grupo D y por la mañana Túnez y Australia buscarán su primer triunfo mundialista y la Polonia de Lewandowski intentará no caer en la trampa de la Arabia Saudita del mago Hervé Renard.

Túnez y Australia pelearán este sábado, a partir de las 11.00 horas, por su primera victoria en el Mundial de Qatar 2022. El equipo africano ofreció una mejor imagen ante Dinamarca que el aussie ante Francia, demostrando intensidad y buen estado de forma en jugadores como Laidouni, Msakni o el medio centro Ellyes Skhiri, jugador que más kilómetros realizó en la primera jornada del Mundial (13,14 km.), por delante del alemán Joshua Kimmich. Por Australia volverá a ser fundamental la seguridad de su portero Ryan y la velocidad y desequilibrio en banda de Goodwin.

Después de dar la campanada ante Argentina, Arabia Saudita sueña con asestar un golpe definitivo a la Polonia de Lewandowski, que no pudo superar a México en el primer partido del grupo con el delantero del Barcelona fallando un penalti durante el partido. La teoría determina que el equipo europeo, por necesidad y calidad, es muy superior, pero el mago Hervé Renard puede tener otro truco en su chistera para compensar la importante baja de Yasir Al-Shahrani y acompañar la magia y el desparpajo ofensivo de Al-Dawsiri.

The #Saudi national football team win their first match against Argentina, starting their #FIFAWorldCup2022 journey with a bang! #SaudiArabia is proud of our Green Falcons, and we look forward to their continuous outstanding performance at the tournament. pic.twitter.com/PRBWQkUbgv