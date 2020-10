Pilar Lamadrid acaba octava en los iQFoil International Games

La sevillana Pilar Lamadrid fue la única española en clasificarse para la Medal Race de los iQFoil International Games, celebrada a lo largo de esta última semana en aguas del Lago Di Garda. Tras una penúltima jornada en blanco por la incesante lluvia y falta de visibilidad, el último día de navegación dejó a todos un espléndido sabor de boca con vientos de entre 15 y 20 nudos de intensidad que permitían la celebración de las Medal Series y las regatas finales para el resto de participantes.

La windsurfista del CN Puerto Sherry se anotó un cuarto puesto con valor doble para sellar el octavo puesto en el top10 de la cita. En su misma flota su compañera de equipo Blanca Manchón se clasificaba en el puesto 24, mientras la también andaluza representante del CN Sevilla, Blanca Alabáu, puso su nombre al puesto 29º.

Lamadrid logró mantener el nivel desde los inicios navegando siempre entre las mejores hasta acceder a su primera Medal Race. A la andaluza sólo se le hacían cuesta arriba sus primeras pruebas de slalom, algo normal por otra parte dada su complicación y la falta de experiencia en esa modalidad. "Todavía no me creo que ya se haya acabado la regata, ¡y qué regata! No sólo ha sido mi primera regata internacional de la nueva clase olímpica iQFoil sino que también ha sido mi primera Medal Race en una regata sénior" declara exultante la andaluza, quien añade: "Lo más curioso de todo es que hace casi un año, casi en el mismo sitio, vi una de las Medal Race que más me impactó hasta el momento y en ese momento supe que quería algún día formar parte de una de esas finales.. Y mira, sin haberme dado ni cuenta, aquí estamos…".

En categoría masculina, Ramón Pastor, regatista federado por la andaluza en representación del Salt Water Tarifa era el mejor español en el puesto 21º, mientras el resto de andaluces ocupaban los puestos 42º Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona), 56º Fernando Lamadrid Trueba (CN Puerto Sherry) y 79º Juanma Moreno del Vistahermosa Club de Golf.

Los campeones eran la israelí Noy Drihan y el alemán Sebastian Koerdel.