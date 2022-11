Remontada bética para conseguir la primera en casa (7-4)

El Real Betis volvió a reencontrarse con la victoria en un partido en el que siempre fue a contracorriente hasta el tramo final del encuentro, dónde desplegó un gran fútbol y arrolló a un ElPozo al que le faltó colmillo para mantener la renta. La afición verdiblanca vio por fin un triunfo de su equipo en San Pablo, que presentó un gran ambiente de fútbol sala en un partido contra un histórico.

Las rachas opuestas con las que llegaban ambos equipos se notó en el inicio del partido. Ni un minuto descontó del reloj cuando un chut de Taynan rebotó en un futbolista bético y se envenenó en la portería de Raúl Sánchez, portero del filial, que tuvo que hacer acto de presencia ante la ausencia también de Karpiak, además de la conocida lesión del titular Nico Sarmiento.

Tampoco falló a la cita con el gol otro de los pesos pesados del equipo jamonero, Gadeia. Fuerte disparo al palo corto que el meta bético no pudo interceptar. No fue el mejor de los debuts para el joven portero, que pecó de inocencia y, quizás, algo de nerviosismo. Los murcianos eran bastante superiores sobre la pista, ante un Betis que era el reflejo del mal momento que atravesaba. Pero una acción lo cambió todo, una acción que sería un buen resumen del partido. Fallo grosero de Bruno Taffy en un control, y entre Raúl y Povea no perdonaron para recortar distancias. Tardó poco en reaccionar el equipo de Javi Rodríguez, y una buena maniobra individual del pívot Rafa Santos terminó dentro de la portería de Raúl Sánchez.

El Betis empezó a crecer con el partido, y como le viene sucediendo en las últimas jornadas, necesita muchas para hacer gol. En este caso tuvo un verdugo, el guardameta Molina, habitual suplente del lesionado Juanjo. El maño negó hasta tres manos a manos en los primeros veinte minutos. Lo que no pudo evitar fue el 2-3 justo antes del descanso, con un gran disparo de Piqueras.

Tras el paso por vestuarios ElPozo salió con la idea de resolver el partido. Felipe Valerio, que fue el mejor del equipo murciano, se giró a las mil maravillas tras un balón de su portero, y batió por debajo de las piernas al portero del filial verdiblanco. Los de Bruno García no bajaron los brazos, y el equipo murciano, demasiado contemplativo en defensa, dimitió del encuentro. El japonés Henmi tuvo todo el tiempo del mundo para pensar y armar el chut a ocho metros de la portería de Juanjo, que se enfadó con la defensa de su equipo. El veterano portero tuvo que ser sustituido poco después, con 3-4 en el marcador, al recibir un fuerte balonazo en el ojo en otra gran acción. Debutaría el jovencísimo portero de 17 años, Alejandro Palazón.

El equipo de Bruno García supo leer el momento de partido, olió la debilidad del rival y arrolló en el último tramo de partido. Eric Pérez, que cuajó un partido sensacional, empujó un balón a la red tras una jugada de Henmi con poca oposición. El japonés, que realizó también un gran encuentro, enganchó una gran volea tras un pie del portero a un tiro suyo, lo que hacía ver la escasa intensidad de la defensa murciana. Sin tiempo para la reacción llegaría la jugada del día, y seguramente de la jornada. Control espectacular de Eric Pérez, y sin ángulo, desde el perfil izquierdo, conectó un zurdazo totalmente imposible para el debutante Palazón. San Pablo se vino abajo ante el gol del internacional. Ni siquiera con portero-jugador ElPozo tuvo alguna oportunidad de volver a entrar en el partido. De hecho, la desconexión del equipo fue tal que la sentencia local llegó al intentar hacer el cambio. Henmi aprovechó que no había nadie en la portería para firmar su hat-trick.

Triunfo vital para el Real Betis, que por primera vez esta temporada gana ante su público, y lo hace para salir de atrás y colocarse en la décima posición. El miércoles espera la cita copera ante el Peñíscola, partido que preparará con otra cara tras volver a la senda del triunfo.