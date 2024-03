Sevilla corona a Estefanía Fernández y Paco Cubelos como los reyes del K1 en España

Se ha hecho ya tradición en el piragüismo nacional que la temporada del Sprint Olímpico arranque en Sevilla con la primera prueba del año, el Campeonato de España de Invierno de la modalidad, y por lo que se ha visto en el agua del Guadalquivir en estos dos días, esa misma tradición, la de ser primeros, la quieren para ellos Paco Cubelos y Estefanía Fernández. Y es que tanto el talaverano como la emeritense no han querido dejar ninguna duda sobre su estado de forma y, como favoritos que eran, han conseguido revalidar el título en la prueba reina de esta LIV edición del evento, el K1 5000.

Estefanía, que despidió la temporada 2023 con el oro de campeona del mundo de la distancia en el pasado Campeonato de Duisburgo demostró que, a día de hoy, no hay palista que pueda con ella sobre la pista. Su aplomo en la final femenina, liderando la prueba desde la salida hasta la meta y, rematando la regata con unos últimos 200 metros de libro, dejó a las claras quién es la reina en esta distancia en estos momentos y revalidando el título logrado el pasado año.

Una gran noticia, además, para el equipo español absoluto, ya que la del Club Iuxtanam de Mérida es una de las mujeres que está en el K4 500 que parte, a priori, con muchas opciones de competir en París por preseas olímpicas.

La final fue muy competida ya que, hasta los últimos 500 metros a Estefanía la acompañaron en cabeza tanto Miriam Vega (Real Grupo de Cultura Covadonga) como Laura Pedruelo (Club Deportivo Durius kayak Zamora), pero esta última se descolgó en el giro de la última ciaboga y no pudo entrar en el sprint final. Vega, por su parte, que destacó mucho por su buen papel en la prueba, llevó la emoción por el oro hasta los últimos 200 metros, cuando cedió ante el arranque de la ganadora final, consiguiendo un subcampeonato que le debe de dejar un buen sabor de boca. Pedruelo, que fue bronce, mantiene el buen nivel que demostró en 2023, donde consiguió un magnifico cuarto puesto en el mundial de Alemania en la prueba del K1 1000.

Dominio de Paco Cubelos

El K1 5000 masculino tiene nombre propio y no es otro que el de Paco Cubelos. El de UCAM Murcia se llevó a casa el quinto título de esta prueba en otra gran exhibición en los metros finales. Ya venció en la serie de semifinales del sábado y en la regata del domingo, dio el golpe de autoridad en el momento justo. Fue en cabeza de la prueba buena parte de ésta, pero el quinteto que se formó tras él, con Pedro Vázquez (Kayak Tudense), Javier López (Deportivo Básico Los Cuervos), Valentín Otero (Kayak Tudense) y Adrián Martín (Piragüismo Aranjuez), no le iban a poner las cosas sencillas a que, al paso por el 4000, hizo un cambio de ritmo para enfilar el grupo y desde esa posición se defendió de los ataques, primero de López, y después de Vázquez, que no pudieron contener el apretón de dientes del manchego que enfiló hacia la línea de meta y logrando vencer por menos de un segundo al del Kayak Tudense y por algo más de cuatro al del Básico Los Cuervos.

Antía Otero coge el relevo en canoa

En la canoa Senior, los campeones estrenaron título en este campeonato. En la categoría femenina, y sin la presencia de la gran dominadora en estas últimas temporadas, María Corbera, la final, que era directa con 10 participantes, parecía abierta con varias aspirantes a colocarse la corona de la madrileña, sin embargo, ya desde la salida se vio que la pontevedresa Antía Otero, no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad de hacerse con el título senior de este campeonato de España. En meta, la del Ciudad de Pontevedra aventajó a Cristina Soutelo (Kayak Tudense) en 40 segundos y a María Martín (Piragüismo Aranjuez) en un minuto y 11 segundos.

En la prueba masculina, el abanico de aspirantes a la victoria, lograda por Noel Domínguez en 2023, era más amplio, de hecho, en la final, la pugna por la cabeza dejó a varios líderes durante la prueba, sin embargo, el compañero de club de Antía, Jaime Duro, encontró su momento pasada la mitad de la prueba para irse en solitario a la búsqueda del título. El actual campeón del mundo de maratón los dos últimos años en la categoría Sub 23, logró una renta de más de seis segundos en la meta respecto a la plata de Fernando Busto (As Torres Romería Vikinga de Catoira) y de 20 con el bronce, Ignacio Calvo (Piragüismo Aranjuez).

En la categoría Sub 23, sólo con ver las distancias en la meta entre los primeros clasificados, dan buena muestra de la enorme igualdad que hay entre todos los palistas. 1,1 segundos fue lo que consiguió Carla Vey (Náutico de Palma) sobre María Paraja (Real Grupo de Cultura Covadonga) y 1,29 segundos, fue el instante que Alberto Llera (CD Básico de Piragüismo El Sella) supo robarle a Diego Fernández (CD Básico Los Cuervos) para sumar su entorchado. El bronce tampoco estuvo mucho más lejos ya que, Irene Lata (Ría de Betanzos) y Martín López (Náutico Firrete) detuvieron el reloj, respectivamente, 2,3 y 1,7 segundos después que los vencedores de sus categorías.

Éxito de la sevillana Ana Cantero en sub 23

Por su parte, en el C1 Sub 23 femenino, Ana Cantero (Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla) logró el título con una cómoda ventaja de 27 segundos sobre la subcampeona, la palista del Piragüismo Poio, Valeria Oliveira, siendo bronce Victoriia Yarchevska (AD Pinatarense) a más de un minuto.

En los chicos, el Piragüismo Aranjuez sigue demostrando su dominio en esta prueba, donde se presentaron con siete participantes, siendo Daniel Grijalba el que salió victorioso, quedando a su izquierda en el podio su compañero de club Miguel González. La plata la guarda ya en casa el Pedro Torrado (As Torres Romería Vikinga de Catoira) que cedió 22 segundos en meta con el ganador de la prueba.

Por último, pero no menos importante, fueron la disputa de las finales de la categoría Junior, pruebas clave en la formación y crecimiento de los palistas ya que de esa cantera es de donde se nutren nuestros equipos nacionales que compiten fuera de nuestras fronteras. Las finales de K1 se disputaron el sábado y, en la categoría femenina la clase de la asturiana Yaiza Novo (Los Gorilas de Candas) salió a relucir en una regata en la que los 11 segundos de ventaja que logró en meta sobre María Martínez (Algamesí Club), son una buena prueba de su talento. La tercera plaza fue conseguida por Claudia Blanco (Iuxtanam Mérida).

En la final masculina, Víctor Pizarro (Piragüismo Aranjuez) fue oro, Óscar Allegue plata (Náutico Firrete) mientras que el bronce lo logró Diego Lago (Los Gorilas de Candás).

La categoría Junior del C1 puso sobre la mesa la fortaleza del club Ciudad de Pontevedra en la canoa ya que, a los títulos senior logrados por Antía y Jaime, también ha sumado el de Martín Expósito, regata en la que le restó siete segundos al tiempo en meta de Ulises Colastra (Piragüismo Aranjuez) y 34 al de David Olivares (Piragüismo Cuenca).

En la prueba femenina, la clara favorita no falló en la cita. La actual campeona del mundo de maratón, Nerea Novo (Náutico Pontecesures) endosó 22 segundos en meta a Candelaria Delgado (Mercantil e Industrial de Sevilla) y casi 30 a Lara Remigio (O Muiño de Ribadumia).