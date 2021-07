Tokio 2020: Blanca Manchón (RS:X) reconoce que tuvo un día "poco positivo"

Blanca Manchón, que acabó la segunda jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Tokio en la clase RS:X en el puesto duodécimo de la general, reconoció que fue un día "poco positivo" después de firmar un 14, 13, 16 en las tres mangas disputadas.

"Los fallos han sido por estar muy torpe. Estas son las condiciones con las que menos he podido entrenar por la lesión que tuve en el pie; hace unos tres meses que no navego con estas condiciones y lo he notado", dijo la windsurfista sevillana. El viento en esta segunda fecha fue mayor y más racheado que en la primera jornada del domingo.

"Estaba lenta y en la toma de decisiones siempre llegaba tarde al role. Tampoco he tenido muy claro lo que estaba pasando y todo eso se pagaba. Todo el rato iba a ver cómo cruzaban las demás y cómo me podía posicionar. No me anticipaba. No he tenido una mentalidad ganadora y al final se ha notado", añadió la sevillana, que disputa sus segundos Juegos después de que en Atenas 2004 lograra un diploma por su octavo puesto.

Manchón comentó que intentó "perder los menos puntos posibles" pero que no se "notaba nada fina", por lo que "ahora toca asimilarlo y atacar en los dos días que quedan para entrar en la final". "La lesión está ahí. He llegado justa. Tres mangas con viento con rachas de hasta 25 nudos se ha notado. Me ha dolido, he intentado no pensar en ello pero al fin y al cabo te molesta, te sientes torpe y te recuerda que no son tus condiciones. He intentado evadirme de todo esto pero simplemente no tenía feeling con el viento", subrayó.

El grancanario Joel Rodríguez (Laser Standard), que ocupa el puesto 16 tras tres mangas disputadas (21, 4, 23) de las diez fijadas ante de la final por las medallas Medal Race, también reconoció que "había que estar muy atento, levantar la cabeza y tener una pizca de suerte o estar muy acertado". "Creo que estoy rindiendo bien en el barco y tengo una buena velocidad, lo cual es positivo. He tomado decisiones buenas y otras malas, necesito ser más constante", declaró.

El debutante en unos Juegos añadió que en la primera regata del día empezó atrás y que fue "remontando poco a poco hasta la cuarta posición" y que en la segunda también fue "remontando pero la última ceñida me fue bastante mal". "Todavía queda mucho; hay muchos puntos en juego y hay que seguir", destacó.

Ángel Granda, situado en el puesto 12 del RS:X tras hacer este lunes un 14,13,17, analizó que "el día estaba de tierra, bastante racheado y rolón. Subiendo y bajando de intensidad". "Lo positivo del día han sido mis salidas pero no he sabido gestionar bien las ceñidas. La primera me he ido por la izquierda y me han pasado todos por la derecha. La verdad es que no he tenido un buen día, no he acertado mucho. Las popas bien, pero las ceñidas que es lo más importante, bastante mal", señaló.

El grancanario puntualizó que "cuanto menos pinches mejor" y deseó que el próximo día de competición en su clase, el miércoles, pueda "recuperar un poco más".