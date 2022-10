Unai Emery abandona el Villarreal para marcharse al Aston Villa

Unai Emery deja de ser entrenador del Villarreal. El motivo es una oferta irrechazable de la siempre potente económicamente Premier League, en este caso es el Aston Villa el que ha tentado a uno de los más importantes entrenadores de La Liga. El Villarreal ha comunicado la rescisión unilateral del contrato por parte del entrenador, que aterrizará en Birmingham en las próximas horas, tras pagar el club inglés la clausula de seis millones de euros. El equipo castellonense ha anunciado una rueda de prensa de despedida, que será a las 12:00 horas del martes, y también anuncia la entrada de Miguel Ángel Tena como técnico interino.

El Aston Villa también ha comunicado la llegada del entrenador vasco en sus redes sociales.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣