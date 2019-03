Doce jornadas después, el líder hincó la rodilla. El Utrera, que no perdía un partido desde el 7 de enero, cayó derrotado en su visita a Los Barrios (1-0) a causa de un penalti transformado por Javi Forján en los minutos finales.

Aunque los gualdiverdes arrancaron el encuentro con energía, el equipo de Jesús Galván se mostró compacto durante toda la primera mitad. Se preocupó más de no cometer errores que de llegar a la portería de David Zamora. Sí disfrutaron de algún acercamiento los locales. Tras varios escarceos de Guti en el área utrerana, Alan Araiza y Gonzalo tuvieron las mejores ocasiones.

El Utrera no despertaba y el cuadro local continuó apretando en la segunda mitad. Un lanzamiento del propio Guti lamió la madera y algo después, Ayala tuvo que intervenir ante otro intento barreño. La necesidad de victoria del equipo de Carlos del Río hizo que el partido se partiese. Y con espacios, David Segura tuvo la más clara de los utreranos en toda la tarde. Cuando el partido ya languidecía y Los Barrios apuraba sus opciones, Toni Sánchez derribó a Alan Araiza llevando la pelota a los once metros. Y Javi Forján no perdonó.

La derrota hace que la ventaja del conjunto de Jesús Galván sobre su máximo perseguidor, el Cádiz B, caiga a un solo punto. “Los Barrios es justo vencedor”, admitía el técnico en rueda de prensa.