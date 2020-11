El Mairena Voley cae en un final de infarto (2-3)

El Mairena Voley Club disputó el sábado la cuarta jornada de la Superliga Femenina 2. En su segundo encuentro en casa, el conjunto aljarafeño se midió al CV Cuesta Piedra Santa Cruz de Tenerife. Fue un choque de alto nivel entre dos equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación que no se resolvió hasta el quinto y último set. Tras un juego vibrante e igualado entre maireneras y tinerfeñas, la victoria fue para el club canario por 2 a 3.

El primer set arrancó con ventaja para las guerreras azules, que aprovecharon su buena colocación ofensiva y los fallos defensivos de las rivales para lograr una primera ventaja de dos puntos, aunque las tinerfeñas se volvieron a meter en el encuentro y lograron empatar. Pero las locales no cedieron y volvieron a colocarse por delante con acciones rápidas después de sacar desde la línea de fondo, lo que les permitió obtener una nueva ventaja, en esta ocasión de cinco puntos. Las canarias intentaron meterse de nuevo en el partido, disminuyendo la desventaja a dos puntos. No obstante, las sevillanas continuaron demostrando un buen juego en ataque y ello les permitió obtener un colchón de puntos bastante elevado en pocos minutos, siendo 14 a 7 y 23 a 14 sus resultados más elevados. Tanto es así que las guerreras no tuvieron problema alguno para conseguir el primer punto de la noche, con un contundente 25 a 15 en el marcador.

El segundo set fue mucho más igualado que el primero, y, aunque comenzaron ganando las maireneras, sus rivales remontaron y se pusieron 1 a 3. Durante el transcurso de este juego no hubo un dominador claro, y ningún equipo logró una ventaja considerable. Las alternancias en el marcador eran constantes y cada punto era muy disputado. A pesar de ello, el Mairena Voley pudo obtener una breve ventaja de 5 puntos que el CV Cuesta Piedra redujo hasta empatar a 11, momento en el que remontaron y obtuvieron varios puntos con jugadas rápidas. Tras unos momentos de dominio visitante, los cambios del entrenador del MVC, Kiko Terrero, metieron a su equipo de nuevo en la pugna. Los últimos puntos fueron verdaderamente igualados, y las sevillanas lograron volver a ponerse por delante, aunque la igualada visitante no tardó en llegar. Con empate a 23, las visitantes emplearon su juego ofensivo y se hicieron con el set por 23 a 25.

El partido volvía a estar empatado, y era hora del tercer set. Se adelantaron las guerreras azules con una jugada de saque, pero las tinerfeñas reaccionaron rápidamente, e incluso se pusieron un punto arriba. Todo estaba muy igualado y de nuevo las alternancias en el electrónico eran las protagonistas, pero a partir del décimo punto, las maireneras comenzaron a aumentar su diferencia aprovechando los fallos defensivos de las rivales. Las jugadoras del Mairena Voley tenían una muy buena conexión a nivel defensivo y ofensivo, y no dejaron opción de volver a meterse en el partido a las visitantes. Consiguieron una diferencia de 13 puntos que fue decisiva para hacerse con el tercer punto. El resultado final del set fue 25-11, siendo 14 puntos la diferencia más elevada del encuentro.

El choque estaba 2 a 1 a favor de las locales, y el cuarto set podía ser decisivo. Las guerreras azules empezaron ganando por 4 puntos, pero las canarias redujeron la desventaja y empataron la contienda. Tras ello se pusieron por delante y se hicieron con el control del duelo. Las locales no dejaron de pelear e intentaron volver a meterse en el juego sin éxito, ya que las canarias aprovecharon los fallos defensivos para llevar la diferencia hasta los 8 puntos, decisivo para lograr el cuarto punto de la noche con un resultado final de 13 a 25.

Con el partido empatado a 2 y sin nada decidido, tocaba disputar el tie-break final. Este último set fue muy igualado de principio a fin y comenzó con ventaja el equipo canario, aunque las maireneras empataron rápidamente y se pusieron por delante. Cada punto era muy disputado por las jugadoras de ambos equipos, gracias a un buen trabajo defensivo y ofensivo. El partido se encontraba 14 a 11 a favor del Mairena Voley, y las guerreras azules tuvieron hasta tres puntos de partido, pero la tensión del encuentro y los fallos en defensa hicieron que las canarias empatasen. Con el choque empatado a 18, las jugadoras visitantes se hicieron con el set y el encuentro por medio de dos jugadas ofensivas en las que las sevillanas no pudieron hacer nada. El resultado de este último juego fue de 18 a 20.

A pesar de la dura derrota encajada al final del encuentro, las jugadoras de Kiko Terrero disputaron un encuentro de alto nivel y ya piensan en su próximo rival, el Mintonette de Almería, a quién se enfrentarán el sábado 14 a las 20 horas en el Pabellón Moisés Ruiz, dónde las maireneras ya vencieron al AVG 2008 en la tercera jornada.